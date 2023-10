Slot onthult moment waarop Justin Bijlow weer beschikbaar is voor Feyenoord

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 20:05 • Jan Hoeksema

Justin Bijlow kan na de aankomende interlandperiode weer in actie komen voor Feyenoord.

Dat onthult Arne Slot op een persconferentie dinsdagavond. De doelman staat sinds augustus aan de kant met een polsblessure en mistte daardoor al de nodige wedstrijden. 21 oktober, wanneer Feyenoord het thuis opneemt tegen Vitesse, lijkt de eerstvolgende wedstrijd van Bijlow te worden.

"Een blessure loopt volgens een traject", begon Slot zijn verhaal over de blessure van de keeper. "Je gaat eerst apart trainen. Als dat goed genoeg is, ga je weer met de groep meetrainen. Dan ga je een aantal trainingen weer met de groep hebt meedoen, dat duurt meestal een week."

"Als dat ook goed gaat", vervolgt de trainer. "Dan kan je weer wedstrijden gaan spelen. De afgelopen weken waren de groepstrainingen wel wat gemankeerd omdat we doordeweeks wedstrijden hebben gespeeld. Het is dus heel aannemelijk dat hij weer mag spelen na de interlandperiode."

In die interlandbreak speelt het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Griekenland, maar gezien zijn blessure zit Bijlow sowieso niet bij de selectie voor die interlands. De achtvoudig international richt zijn pijlen dus op Vitesse-thuis.

Terwijl Bijlow afwezig was nam Timon Wellenreuther de honneurs tussen de Rotterdamse palen waar. De Duitser keepte onder meer tegen Celtic in de Champions League en in De Klassieker tegen Ajax en deed dat veelal naar behoren. In zeven wedstrijden kreeg Wellenreuther zes doelpunten tegen.

Halverwege augustus ging het mis voor Bijlow. De geboren Rotterdammer brak op een training zijn pols, wat betekende dat hij wederom een hoop wedstrijden moest missen. De doelman doelman lijkt enigszins gevoelig voor blessureleed, aangezien hij al tal van kwetsuren opliep in zijn profcarrière.