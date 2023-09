Slot oneens met kritiek op Feyenoorder: ‘Heeft uitstekende wedstrijden gespeeld’

Zaterdag, 16 september 2023 om 19:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:23

Volgens Arne Slot is Mats Wieffer inmiddels weer de oude. De middenvelder van Feyenoord kreeg de afgelopen weken flink wat kritiek te verwerken, en was ook kritisch op zichzelf, maar lijkt langzaam weer zijn oude vorm te hebben gevonden. Dat ziet ook zijn trainer, maakte Slot duidelijk na afloop van de Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen (6-1).

Op een vraag van verslaggever Hans Kraay junior of Wieffer weer de oude is, antwoordt Slot: “Ja. Ik heb hem van de week ook bij me gehad, om te zeggen dat ik vond dat hij niet zo slecht speelde in de eerste helft tegen Ierland als de buitenwereld wilde doen geloven. We hebben allemaal gezien dat het van het Nederlands elftal niet de beste helft was, maar zijn prestatie was niet eens zo slecht.”

Wieffer stond vorig weekend in het EK-kwalificatieduel met Ierland in de basis, en werd in de rust bij een 1-1 tussenstand vervangen door Tijjani Reijnders. In de tweede helft speelde Oranje beter, en won het dankzij een treffer van Wout Weghorst met 1-2. Volgens Slot wordt er na een dergelijk wedstrijdverloop door veel mensen al snel op een negatieve manier gewezen naar spelers die in de eerste helft wél meespeelden, en in de tweede helft niet.

Wieffer was daar dus één van. “Ik heb geprobeerd om aan te geven dat ik dat niet met die mensen eens was”, aldus Slot. “Bij ons heeft hij daarvoor en ook vandaag weer uitstekende wedstrijden gespeeld.” Door de zeer ruime zege van Feyenoord, waar Wieffer overigens het hele duel op het veld stond, staan de Rotterdammers met elf punten uit vijf wedstrijden voorlopig bovenaan in de Eredivisie.