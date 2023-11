Slot nog altijd zonder rechterhand na vertrek Pusic: 10 interessante namen

Vrijdag, 24 november 2023 om 13:30 • Wessel Antes

Precies een maand geleden maakte Feyenoord bekend dat Marino Pusic zijn carrière voortzet bij Shakhtar Donetsk, om de Oekraïense topclub als eindverantwoordelijke te leiden in de Champions League. Een hard gelag voor Arne Slot, die sinds 2019 bijna onafscheidelijk was van Pusic. Feyenoord heeft nog altijd geen opvolger aangesteld, waardoor Voetbalzone in dit lijstje tien interessante namen voor de Stadionclub op een rijtje zet.

Na het vertrek van Pusic, die overigens nog steeds op de clubwebsite prijkt, heeft Slot met Sipke Hulshoff en John de Wolf nog twee gewaardeerde assistenten over. Laatstgenoemde, die zijn contract onlangs tot medio 2027 verlengde, lijkt voornamelijk te dienen als cultuurbewaker. Om die reden zal Feyenoord nog een extra kracht aan de technische staf willen toevoegen. Voetbalzone denkt mee en licht 10 opties uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Robin van Persie (Feyenoord Onder 18)

Clubicoon Van Persie (40) zit na zijn glansrijke spelerscarrière niet stil en timmert hard aan de weg als jeugdtrainer bij Feyenoord. De topscorer aller tijden van Oranje laat de talenten van de landskampioen dit seizoen schitteren in de Youth League en kijkt regelmatig mee bij de hoofdmacht. Veel supporters roepen dan ook op om Van Persie definitief over te hevelen naar Feyenoord 1. In Rotterdam-Zuid zien velen de voormalig topspits als ideale toekomstige opvolger van Slot.

Michele Santoni (hoofdtrainer FC Dordrecht)

Robert Maaskant ziet in de 43-jarige Santoni een geschikte opvolger van Pusic, zo liet hij onlangs weten te gast in FC Rijnmond. De Italiaanse oefenmeester van FC Dordrecht heeft een goede band met Roberto De Zerbi, de succestrainer van Brighton & Hove Albion van wie Slot enorm fan is. Maaskant is onder de indruk van Santoni. “Hij is enorm leergierig en is er altijd heel erg mee bezig. Hij is gewoon een hele goede trainer.”

Pascal Bosschaart (assistent-trainer FC Dordrecht)

Ook de assistent van Santoni, de van Feyenoord gehuurde Bosschaart, lijkt een interessante optie. De 43-jarige Rotterdammer stak afgelopen dinsdag in de supporterspodcast Kein Geloel niet onder stoelen of banken graag te willen werken onder Slot. Volgens Bosschaart zelf is hij door Mark Ruijl, Head of Global Football bij Feyenoord, al aanbevolen aan Slot en zijn staf.

Dennis van der Ree (assistent-trainer Go Ahead Eagles)

Van der Ree (44) is na zijn mislukte avontuur als trainer bij FC Groningen nog altijd actief in de Eredivisie. De Rotterdammer is dit seizoen werkzaam als assistent van René Hake bij Go Ahead Eagles. Slot kent Van der Ree goed, daar laatstgenoemde in het succesvolle Conference League-seizoen 2021/22 in dienst was als video-analist bij Feyenoord. Eerder werkten Slot en Van der Ree samen bij SC Cambuur.

Henrik Larsson (clubloos)

De Zweedse Larsson (52), wiens zoon Jordan in Rotterdam is geboren, was als spits tussen 1993 en 1997 intens populair in de grootste havenstad van Europa. Na zijn spelersloopbaan ging Larsson aan de slag als hoofdtrainer in Zweden, tot hij in 2020 door Ronald Koeman werd aangesteld als assistent-trainer bij FC Barcelona. Toen de huidige bondscoach van Oranje in 2021 op straat werd gezet, mocht ook Larsson zijn spullen pakken. Tot op heden aanvaardde hij nog geen nieuwe functie.

Sjors Ultee (clubloos)

De ambitieuze Ultee zal er na wisselvallige dienstverbanden bij Fortuna Sittard en Cambuur mogelijk niet onwelwillend tegenover staan om een stapje terug te doen naar een rol als assistent. De 36-jarige Utrechter werd door velen gezien als een talentvolle trainer, maar zijn ploegen wisten in Friesland en Limburg niet altijd te overtuigen. Ultee en Slot zaten samen in de trainersklas van 2018, waarin ook Danny Buijs (Fortuna Sittard) en Kees van Wonderen (sc Heerenveen) cursisten waren.

Dirk Kuijt (clubloos)

Voor de 43-jarige Kuijt staan de deuren altijd open in De Kuip. De voormalig voorbeeldprof schoot Feyenoord in 2017 naar de eerste landstitel in 18 jaar en veroverde daarmee alle harten in Rotterdam-Zuid. Met de trainerscarrière van Kuijt wil het echter nog niet vlotten. De Katwijker zit sinds vrijdag precies een jaar zonder baan na zijn razendsnelle ontslag bij ADO Den Haag. Kuijt gaf vorige maand tegenover De Telegraaf aan dat hij graag weer aan de slag gaat.

Alfred Schreuder (clubloos)

Voordat Schreuder (51) als trainer op eigen benen wilde staan, was hij een succesvolle assistent bij TSG Hoffenheim, Ajax en Barcelona. Mogelijk wil de in Barneveld geboren oefenmeester na rumoerige dienstverbanden als hoofdtrainer van Ajax, Club Brugge en Al-Ain weer aan de bak in zijn oude functie. Schreuder wordt door veel spelers gecomplimenteerd over zijn veldtrainingen, al heeft Feyenoord met Hulshoff al een man in huis die daar belangrijk in is.

Giovanni van Bronckhorst (clubloos)

De gedachte dat Van Bronckhorst openstaat voor een rol als rechterhand is wellicht onrealistisch, maar de 48-jarige Rotterdammer bleek onlangs nog altijd geliefd te zijn in De Kuip. Van Bronckhorst was als analist aanwezig bij Feyenoord - Lazio (3-1) en werd luidkeels toegezongen door de hondstrouwe achterban. De voormalig aanvoerder van Oranje zit nog altijd zonder club na zijn ontslag bij Rangers een jaar geleden. Met de club uit Glasgow won Van Bronckhorst de beker. Daarnaast wist hij de finale van de Europa League te bereiken, die Rangers na strafschoppen verloor van Eintracht Frankfurt.

Fred Rutten (clubloos)

De zestigjarige Rutten vertrok in navolging van Ruud van Nistelrooij afgelopen zomer bij PSV. Hoewel de Wijchenaar aangaf graag weer elders als hoofdtrainer aan de slag te gaan, zit hij momenteel nog steeds zonder baan. Daardoor zou Rutten, met al zijn ervaring, mogelijk een interessante toevoeging aan de staf van Feyenoord kunnen zijn. In het seizoen 2014/15 was Rutten zelf hoofdtrainer in Rotterdam-Zuid. De ervaren oefenmeester liet Feyenoord, ook in de Europa League, regelmatig spectaculair voetballen, maar kwam niet verder dan de vierde plek in de Eredivisie.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal. Zijn wij een interessante naam vergeten? Laat het weten in de reacties!