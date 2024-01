Slot noemt twee spelers van Ajax die er onder Van 't Schip 'beter uitzien'

Volgens Arne Slot ziet Ajax er veel beter uit sinds John van 't Schip het stokje overnam van Maurice Steijn. In het YouTube-programma Bij Andy in de Auto laat Slot zijn licht schijnen op de huidige situatie in Amsterdam. "Ik denk dat Ajax in de tweede seizoenshelft een veel betere indruk gaat achterlaten."

"Is 10 punten nog in te halen?", zo vraagt Andy van der Meijde naar de titelkansen van Feyenoord. De aflevering werd opgenomen voor de teleurstellende remise van Feyenoord met NEC (2-2). "Het is mogelijk, ik heb het ooit eerder gedaan (bij PEC Zwolle in de Eerste Divisie, red.), maar dat was wel in een competitie waar meerdere ploegen van elkaar konden winnen", antwoordt Slot.

"Ik denk dat voor PSV een wedstrijd verliezen niet eenvoudig is. Zij hebben AZ-uit al gehad, ons al uit gehad, FC Twente-uit gehad." Van der Meijde constateert dat PSV alleen nog naar de Johan Cruijff ArenA moet.

“Maar ja, iedereen wint daar nu”, lacht Van Der Meijde. “Nou ja, tot voor kort was dat zo", reageert Slot. "Ajax is de laatste weken weer wat beter geworden.”

“Maar het is toch niet normaal. Arne, kom op. Als je zo'n grote club bent als Ajax... Je hebt spelers daar lopen die niet eens weten of ze links of rechts zijn. Even serieus: toen jullie tegen Ajax speelden, had je toch niet verwacht dat het zó makkelijk zou zijn?”

“Nee, dat had ik niet verwacht", bevestigt Slot. "Maar, het ging ook niet zo makkelijk, Ajax was in de eerste tien, vijftien minuten ook twee keer dreigend, maar toen we één keer scoorde knakte er mentaal wat.”

“Ik denk overigens zelf dat Ajax veel betere spelers heeft dan iedereen roept. En dat zie je ook bij een enkeling al terug sinds de nieuwe trainer er is. Dan zie je toch een aantal jongens waar mensen al wat positiever over worden.”

“Wie dan?”, is Van der Meijde benieuwd. “Of ik daar als Feyenoord-trainer voorbeelden van moet gaan geven, dat weet ik niet. Maar van die aankopen zijn denk ik een aantal wel beter gaan spelen", aldus Slot.

De programmamaker geeft echt niet zomaar op. "Zoals Chuba Akpom?", probeert hij toch een naam uit Slot te trekken. “Onder anderen, maar ik denk ook dat Josip Sutalo er beter uitziet. Ga ik toch weer namen noemen”, lacht de succescoach van Feyenoord.

“Maurice (Steijn, red.) heeft natuurlijk maar heel kort de tijd gehad. Van ’t Schip is er nu weer ingestapt en vanaf het begin zag je dat het voetbal weer een stukje leuker werd. Ik denk dat Ajax in de tweede seizoenshelft een veel betere indruk gaat achterlaten dan in de eerste seizoenshelft.”