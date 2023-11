Slot moet lastminute wijziging doorvoeren, want Wieffer is er tÃ³ch niet bij

Slot moet lastminute wijziging doorvoeren, want Wieffer is er tóch niet bij

Zaterdag, 4 november 2023 om 17:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:51

De opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk is bekend. Trainer Arne Slot voert twee wijzigingen door ten opzichte van de 2-1 nederlaag bij FC Twente: Luka Ivanusec is geheel fit keert terug in het elftal, waardoor Calvin Stengs een linie terugzakt. Ramiz Zerrouki leek op de bank te beginnen, maar start toch omdat Mats Wieffer vanwege ziekte helemaal ontbreekt in de wedstrijdselectie. Het duel in het Mandemakers Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow verdedigt het Rotterdamse doel in Noord-Brabant. Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman vormen de achterste linie. Op het middenveld staan Zerrouki en Quinten Timber achter Calvin Stengs, die terugkeert op zijn vertrouwde plek achter spits Santiago Gimenez. Igor Paixão (rechts) en Ivanusec (links) bestrijken de flanken.

RKC behaalde zes van zijn tot nu toe negen behaalde punten in eigen huis en zal hopen dat Feyenoord na FC Twente en FC Volendam ook aan de Waalwijkse zegekar wordt gebonden. Daarvoor zal het in ieder geval beter moeten presteren dan afgelopen dinsdag, toen er ondanks een halve comeback met 3-2 werd verloren bij FC Utrecht in de TOTO KNVB Beker.

Na de 2-1 nederlaag tegen FC Twente gaat Feyenoord de elfde speelronde in met liefst zeven punten achterstand op koploper PSV. Alles minder dan een overwinning zal dan ook als onvoldoende aanvoelen voor het team van Slot. De trainer kan nog niet beschikken over Yankuba Minteh en aanvoerder Gernot Trauner. Laatstgenoemde heeft een kleine terugslag opgelopen in zijn revalidatie en kon vrijdag dan ook nog niet deelnemen aan de groepstraining.

Er kwam ook goed nieuws uit de ziekenboeg, daar Slot vrijdag bevestigde dat Ivanusec klaar is voor zijn rentree in de basis. De Kroatische flankspeler deed tegen Twente de tweede helft mee, maar ook hij kon een nederlaag in De Grolsch Veste uiteindelijk niet voorkomen. "Dat is inmiddels wel verwerkt, maar daar had ik wel een à twee dagen voor nodig gehad", blikte Slot terug. De trainer was lovend over RKC-spits Michiel Kramer, die een verleden heeft in Rotterdam. "Wij vinden hem zeer bruikbaar, hij wordt weleens wat onderschat als het gaat om zijn voetballende kwaliteiten."

Opstelling RKC Waalwijk: n.n.b.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Zerrouki, Timber, Stengs; Paixão, Gimenez, Ivanusec.