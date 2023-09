Slot lijkt vervanger van Giménez te verklappen: ‘Denk dat iedereen wel weet...’

Maandag, 18 september 2023 om 16:26 • Noel Korteweg

Arne Slot lijkt dinsdagavond te kiezen voor Yankuba Minteh als spits. De trainer van Feyenoord noemde maandagmiddag geen namen op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Celtic, maar leek tussen de regels door aan te geven dat Minteh tussen Luka Ivanusec en Igor Paixão geposteerd staat.

Het ‘spitsenprobleem’ van Feyenoord is nu al ruim een week onderwerp van gesprek. Het was al langer bekend dat Santiago Giménez de eerste twee wedstrijden in de Champions League geschorst is wegens de rode kaart die hij vorig seizoen pakte op bezoek bij AS Roma (4-1). Ayase Ueda werd deze zomer binnengehaald als vervanger van Danilo en leek zich op te kunnen gaan maken voor een basisplaats in de eerste twee duels in het miljardenbal. De Japans international raakte vorige week echter geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor Slot dinsdag noodgedwongen moet puzzelen in zijn voorhoede.

De trainer van Feyenoord heeft meerdere opties om het probleem in de punt van de aanval op te lossen en lijkt zijn keuze gemaakt te hebben. “Ik denk dat iedereen die hier zit wel weet wie er in het elftal zullen komen. Dan staan er drie spelers voorin die alle drie in de spits kunnen spelen, alle drie linksbuiten kunnen spelen en twee van de drie ook nog eens rechtsbuiten”, aldus Slot. “We gaan er straks nog op trainen en dan maken we die keuze.” De aanvallers zullen echter niet gebonden zijn aan één specifieke positie tegen Celtic, zo vertelt de trainer. “Het is ook niet uitgesloten dat de spitspositie in fases van de wedstrijd door verschillende spelers wordt ingevuld.”

Slot heeft zin in het duel van dinsdagavond en vindt dat Feyenoord elke thuiswedstrijd moet winnen als het door wil gaan in de groep. “Dat staat los van wie er dinsdag op het programma staat. Het is zeker niet zo dat ik een van de drie clubs anders inschat. Celtic is naast ons de enige kampioen in de groep en die andere twee (Atlético Madrid en Lazio, red.) komen weer uit sterkere competities. Ik vind dat je altijd heel veel respect moet hebben voor ploegen die kampioen zijn geworden, omdat ik nu uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het is om dat te worden.”