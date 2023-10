Slot licht toe waarom hij mét Zerrouki en zonder Minteh start tegen Atlético

De voornaamste reden dat Feyenoord woensdagavond tegen Atlético Madrid aantreedt met Ramiz Zerrouki en zonder Yankuba Minteh, heeft met tactiek te maken. Dat vertelde Feyenoord-trainer Arne Slot voorafgaand aan het Champions League-duel aan RTL 7-verslaggever Marcel Maijer. Atlético en Feyenoord trappen in het Wanda Metropolitano om 18:45 uur af.

Slot koos ervoor om tegen Atlético met één andere speler te starten dan afgelopen weekend, toen er in de eigen Kuip met 3-1 werd gewonnen van Go Ahead. Zerrouki start op het middenveld, en Minteh verhuist naar de bank.

Zerrouki vormt het middenveld met Quinten Timber en Mats Wieffer. Calvin Stengs, die tegen Go Ahead nog als nummer tien speelde, verhuist naar de linksbuitenpositie. Igor Paixão start als rechtsbuiten, waardoor Minteh – tegen Go Ahead nog rechtsbuiten – op de bank begint.

“Voor het grootste deel heeft dat met de speelwijze van Atlético Madrid te maken, die met drie verdedigers, drie middenvelders en twee diepe spitsen spelen”, lichtte Slot de keuze voor Zerrouki toe.

“Eén van de twee spitsen is Griezmann, en die gaat elke keer lopen zwerven. Dus als wij in ons normale systeem spelen, met de punt naar voren, dan loopt Griezmann de hele tijd vrij. We hadden ook kunnen spelen met de middenvelders die we normaal opstellen, maar dat betekent dan dat Stengs bijna in de achterhoede komt te spelen. Dat vonden we ook niet wenselijk. Dus dat is het tactische gedeelte.”

Daarnaast is Slot van mening dat Minteh het niet altijd in de grote wedstrijden heeft laten zien. “Minteh heeft enorm indruk gemaakt tegen Go Ahead Eagles. In de wedstrijden tegen Celtic en Ajax heeft hij meegespeeld, maar nog niet dezelfde indruk achtergelaten als tegen Go Ahead.”

Feyenoord is de enige club in Groep E die tot dusver een overwinning boekte: in eigen huis werd de eerste wedstrijd met 2-0 van Celtic gewonnen. Atlético begint het duel als nummer twee, nadat het de eerste wedstrijd met 1-1 gelijkspeelde tegen Lazio.