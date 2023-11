Slot legt uit wat Gimenez als diepste spits zou kunnen leren van Brobbey

Zondag, 26 november 2023 om 10:25 • Rian Rosendaal

Arne Slot is zeer tevreden over de inbreng van Santiago Gimenez, maar ziet ook verbeterpunten in het spel van de aanvalsleider van Feyenoord. De trainer in Rotterdamse dienst verwijst in dat kader naar Brian Brobbey, die volgens Slot behoorlijk veelzijdig is als diepste spits van Ajax.

Slot legde zaterdag op de persconferentie na de 2-4 zege van Feyenoord op Excelsior uit wat Gimenez nog aan zijn spel kan toevoegen. "Dat zit hem in een stukje meevoetballen en een stukje in zijn verdedigende arbeid", zo kreeg de topscorer uit Mexico te horen van zijn coach.

"Daarin is Santiago echt wel verbeterd, maar hij wil de bal nog weleens volgen. Santiago wil nog wel eens voorin wachten, terwijl wij achterin aan het verdedigen zijn. En als je naar topvoetbal kijkt, zie je eigenlijk altijd tien spelers terugverdedigen, niet negen", gaf Slot nog een verbeterpunt aan.

"Als aanspeelpunt in en rond de zestien kan hij ook nog wel meerwaarde voor ons hebben. Het Brobbey-principe. Ik denk dat hij dat ook heel goed zou kunnen", zei de coach van Feyenoord over zijn spits, die tegen Excelsior een hattrick liet noteren.

Santiago Giménez mist voor open doel...??#excfey — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2023

Missers

Slot zag Gimenez dus driemaal scoren in de Rotterdamse derby. De Mexicaan faalde echter ook tweemaal opzichtig in kansrijke positie. "Je zou ook kunnen zeggen dat hij nog last had van zijn jetlag, omdat hij die bal voor open goal miste", verwees de oefenmeester naar de grote misser bij een 1-1 stand.

Het kwam uiteindelijk goed voor Feyenoord en Slot wil Gimenez dan ook niet afvallen. "Hij heeft op belangrijke momenten, toen het nog spannend was, inderdaad kansen gemist. Daar kan je kritisch naar kijken. Maar hij heeft ook op belangrijke momenten gescoord, toen we doelpunten nodig hadden."

"Het is heel normaal dat een spits niet elke kans die hij krijgt, ook binnenschiet. Maar met die tweede heb ik nog meer moeite dan met die eerste, want dat is gewoon wild afgewerkt. Die eerste kans, dat overkomt elke spits een keer in de tien jaar", sloot Slot zijn analyse over de missers van Gimenez definitief af.