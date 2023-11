Slot legt uit waarom Van Persie geen optie is voor rol als assistent-coach

Zondag, 12 november 2023 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Arne Slot weet nog altijd niet wie de rol van de naar Shakhtar Donetsk vertrokken Marino Pusic gaat overnemen. De trainer van Feyenoord beschouwt Robin van Persie in ieder geval niet als een optie voor de functie van assistent-coach. "Nee, die hebben we niet benaderd", aldus Slot tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Van Persie is momenteel de hoofdcoach van de Onder 18 bij Feyenoord en liet intern doorschemeren geen interesse te hebben in een plek in de technische staf van Slot. "Robin heeft zelf ook al vrij snel duidelijk gemaakt dat hij zichzelf een hoofdtrainer voelt", aldus Slot.

"Maar veel belangrijker: Robin zit in een traject om hoofdtrainer te worden. Hij doet de cursus. Bij de Onder 18 is hij enorm geholpen op de manier waarop de staf is samengesteld."

''Ik denk, maar misschien spreek ik dan voor mijn beurt, dat Robin in de toekomst hoofdtrainer zou kunnen gaan worden bij deze club. Dat is een aanname, dat heeft niemand mij verteld", benadrukt Slot. "Dan is het voor hem heel logisch dat hij dit jaar bij Onder 18 gaat afmaken."

Sinds Pusic op 24 oktober plots hoofdtrainer werd van Shakhtar, moet Slot het doen met één assistent minder. Voorlopig verdeelt hij de taken met de overgebleven assistenten Sipke Hulshoff en John de Wolf.

Het liefst wil Slot zo snel mogelijk een vervanger voor Pusic. "Uiteraard houden we onze oren en ogen open'', begint Slot. ''Maar we hebben nog geen concrete gesprekken met iemand gehad. We vonden het eerst belangrijk om deze periode heel goed af te maken, we spelen natuurlijk om de drie dagen een wedstrijd. Dus dan moet alle focus van mij en ons daarop liggen."

Slot betracht dus geduld. "Net als met spelers wil je wel iemand aannemen waarmee je de komende jaren gaat samenwerken. Dan gaat zorgvuldigheid boven snelheid, we kijken om ons heen. Het moet wel precies passen, want ik ben heel tevreden met de staf die we nu hebben en we hebben aangetoond de afgelopen weken dat we de werkzaamheden ook met elkaar kunnen verdelen.''