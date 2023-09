Slot lacht om wens V/d Vaart: ‘Heeft niks te maken met zijn Ajax-verleden, hè?’

Maandag, 18 september 2023 om 15:16 • Noel Korteweg

Arne Slot heeft maandagmiddag op de persconferentie van Feyenoord voorafgaand aan het Champions League-duel met Celtic van dinsdagavond gereageerd op een suggestie van Rafael van der Vaart. De analist van Ziggo Sport ziet Quinten Timber als ‘een van de beste middenvelders’ van de Rotterdammers, zo laat een verslaggever van de zender weten op de persconferentie. Van der Vaart zou Timber ook graag als partner van Frenkie de Jong op het middenveld zien in Oranje. Als Slot de mening van de analist hoort, grapt hij over diens verleden bij de Amsterdammers.

“Dat zal bij Rafael niks met zijn Ajax-achtergrond te maken hebben, denk ik. Dat hij de speler met een achtergrond bij Ajax de beste van Feyenoord vindt”, zegt Slot lachend. De trainer van de Rotterdammers geeft aan dat Timber in de jeugd van Feyenoord is begonnen alvorens hij in de zomer van 2014 de overstap maakte naar Ajax. Slot is tevreden over het spel van Timber, maar vindt ook dat hij zich op bepaalde punten nog kan ontwikkelen.

“Ik vind dat als Quinten die ene actie maakt, dan zie je hoe bijzonder en speciaal hij is. Alleen vond ik, met name vorig seizoen, en dit seizoen wordt dat al beter, dat er teveel pauzes tussen die goede acties van hem zaten”, vervolgt de trainer van de regerend landskampioen. “Ik vind dat een goede speler dat veel vaker moet laten zien. Quinten is fitter geworden en daardoor is hij nu in staat om niet één keer in het kwartier die bijzondere kwaliteit te laten zien, maar veel vaker. Als je een topspeler wil zijn, dan kom je niet weg met een goede actie per kwartier of half uur, dan moet dat veel vaker. Daar is Quinten, tegen de kleinere clubs, op de goede weg mee. Nu mag hij dat dinsdag ook tegen Celtic laten zien.”

Timber

De 22-jarige middenvelder van Feyenoord fungeert dit seizoen als vrijwel directe opvolger van Orkun Kökçü in de basis. RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel vraagt Timber of dat ‘grote schoenen zijn om te vullen’. “Orkun is een fantastische speler, dat is zeker waar. Ik heb vorig jaar veel met hem samengespeeld en weet wat zijn kwaliteiten zijn. Ik heb mijn eigen kwaliteiten en probeer het op m’n eigen manier zo goed mogelijk in te vullen. Dat is het belangrijkste voor mij en ook het enige waar ik controle over heb. Tegelijkertijd kan ik ook veel van Orkun leren, wat ik vorig seizoen ook heb gedaan.”

Quinten Timber kijkt uit naar het duel van dinsdagavond.

Het is voor Timber en veel andere Feyenoorders de eerste keer dat zij een wedstrijd in de Champions League gaan spelen. Van de huidige selectie van de Rotterdammers waren alleen Justin Bijlow en Bart Nieuwkoop onderdeel van de selectie in het seizoen 2017/18 die het in de groepsfase van het miljardenbal opnam tegen Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli. Timber vindt het ‘moeilijk te zeggen’ wat de Champions League met hem doet. “Ik stond net even in het stadion hier. Het gevoel als ik hier naar toe kom, als ik hier zit, een persconferentie voor een Champions League-wedstrijd... Het is een apart gevoel.”

“Jurriën (Timber, zijn broer, red.) heeft het al een paar keer tegen mij gezegd: ‘Het is speciaal, geniet ervan.’ Ik reed zaterdag na de wedstrijd (tegen sc Heerenveen, red.) terug met Quilindschy Hartman en toen zeiden we ook tegen elkaar: ‘Dinsdag staan we er, jongen. Champions League.’ We hebben allebei een andere route gehad. Hij heeft het moeilijk gehad, maar nu staan we hier toch samen bij een Champions League-wedstrijd. Dat is toch speciaal. Nu ik het zo zeg krijg ik al kippenvel”, sluit Timber af.