Slot laat zich na besluit over eigen toekomst ook uit over plannen met Kökçü

Vrijdag, 26 mei 2023 om 15:05 • Wessel Antes

Arne Slot hoopt dat hij Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü kan overtuigen om langer te blijven bij de club. Dat zegt de 44-jarige hoofdtrainer vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van de Rotterdamse club. De 22-jarige middenvelder ligt in De Kuip nog tot medio 2025 vast en de verwachting is dat Feyenoord hem deze zomer voor een groot bedrag gaat verkopen. Slot hoopt echt nog altijd op een langer verblijf van Kökçü. “Ik zal er alles aan doen om hem te behouden.”

Slot denkt dat het spelen van Champions League-voetbal mee kan helpen als reden om een jaar langer in Rotterdam-Zuid te blijven spelen. “Orkun is een geweldige speler. Kwalitatief gezien kan die een hoger niveau aan, maar wij gaan ook als Feyenoord zijnde op een hoger niveau actief zijn in Europa. Dus voor hem is dat ook een prachtige kans en ik zal er alles aan doen om hem te behouden.” De jonge aanvoerder kan zondagmiddag tegen Vitesse zijn 175ste (!) officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord spelen. Daar zit echter nog geen optreden in de Champions League bij.

Kökçü bouwde sinds de zomer van 2021 een hechte band op met Slot. Onder de Bergentheimse trainer groeide de Turkse international uit van een veel bekritiseerde jeugdspeler naar leider bij de Stadionclub. Slot is dan ook lovend over zijn pupil. “Hij is een speler die ik enorm waardeer, als mens en als speler. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet zonder mij kan. Hij heeft het volste recht om zijn keuzes naast elkaar te leggen en als hij een andere keuze maakt, dan zal er een mooie transfersom tegenover staan.” Volgens Transfermarkt is Kökçü momenteel dertig miljoen euro waard, maar de Rotterdammers lijken te mikken op een aanzienlijk hoger bedrag. De rechtspoot moet, indien hij vertrekt, met afstand de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie worden.

Momenteel staat die eer nog op naam van Luis Sinisterra, die vorige zomer voor 25 miljoen euro vertrok naar Leeds United. Vanwege de slechte prestaties van de Engelse laagvlieger dit seizoen zal dat bedrag niet meer oplopen middels bonussen. Leeds had volgens 1908.nl in de top tien van de Premier League moeten eindigen voor het activeren van de bonus, maar dreigt nu te degraderen naar het tweede niveau van Engeland. Het verbreken van Sinisterra’s transferrecord lijkt zeer reëel voor Kökçü, die al jaren droomt om de jeugdspeler te worden die Feyenoord het meeste geld oplevert. De aanvoerder wordt momenteel gevolgd door topclubs vanuit heel Europa.