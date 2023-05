Slot komt na kampioenschap met verzoek: ‘Laat dat alsjeblieft de headline zijn’

Zondag, 14 mei 2023

Arne Slot pakte zondag met Feyenoord de langverwachte landstitel. De trainer van de Rotterdammers wil op de persconferentie na afloop van de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0 winst) niet spreken over zijn toekomst. "Laat de headline alsjeblieft zijn hoe knap het is dat we kampioen zijn geworden", aldus Slot.

Direct na het binnenhalen van de zestiende titel uit de clubhistorie van Feyenoord is de hamvraag: blijft Slot actief in De Kuip? De oefenmeester, die nadrukkelijk gelinkt wordt aan Tottenham Hotspur, is niet happig om te antwoorden op die vraag. "Alles wat ik daarover zeg zou afleiden van waar het vandaag over zou moeten gaan", aldus Slot. "Het moet alleen maar gaan over dat we vandaag kampioen zijn geworden, niet over mijn toekomst. Ik heb nog een tweejarig contract, zoals iedereen weet."

Slot deed de persconferentie overigens voor de gelegenheid samen met zijn assistenten. "Ik snap dat de shine altijd een beetje naar de hoofdtrainer gaat, maar ik vond dit wel een goed moment om ze erbij te zetten." John de Wolf, een van de aanwezigen, greep even in toen Slot de vraag kreeg of Ofir Marciano de laatste wedstrijden van het seizoen mag keepen. "We gaan even feest vieren nu, vriend", zei De Wolf met een kwinkslag. "Ga jij nu over de volgende wedstrijd beginnen?"

Slot formuleerde daarna wel een antwoord. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet zo over heb nagedacht. Ik hoorde net wel dat 85 punten een clubrecord is voor Feyenoord." Dat is exact het aantal waarop de Rotterdammers dit seizoen zouden kunnen eindigen indien de laatste twee duels gewonnen worden. "Toen ik van het veld stapte had ik een beetje het gevoel: zo is het prima, maar toen ik dat weer hoorde, begon het toch weer te twinkelen."