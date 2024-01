Slot kan lachen om blessure en legt uit wat er gebeurde: ‘Te bijdehand geweest’

Arne Slot kan gelukkig lachen om de spierblessure die hij donderdag opliep tijdens het trainingskamp in Marbella. De trainer van Feyenoord was tijdens een potje voetvolley tegen Quinten Timber en twee anderen iets té fanatiek en scheurde zijn kuitspier.

“Wat er gebeurd is, is dat ik waarschijnlijk én te veel praatjes had waardoor ik straf moest hebben, én ik nog altijd denk dat ik fit ben terwijl ik dat waarschijnlijk niet meer ben. Ik had samen met Etiënne Reijnen en Leigh Egger (leden van de technische staf, red.) gewonnen met voetvolley van Timber en twee andere jongens”, begint de trainer in gesprek met ESPN.

“Toen zei ik tijdens de lunch heel bijdehand: ‘Nou jongens, ik ben heel benieuwd wie er nu denkt van ons te kunnen winnen.’ En bij punt twee was het al afgelopen en scheurde ik mijn kuitspier. Dus dan krijg je straf voor het feit dat je iets te bijdehand bent geweest”, lacht Slot, die de vrijdagtraining leidde met een brace om zijn been.

Feyenoord belegt deze week met 27 spelers een trainingskamp in Marbella. Ayase Ueda, Alireza Jahanbakhsh, Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki ontbreken in de selectie wegens interlandverplichtingen.

Om die reden heeft Slot ervoor gekozen vier talenten uit de Feyenoord Academy mee te nemen. Givairo Read, Thijs Kraaijeveld, Jaden Slory en Nesto Groen krijgen de kans zich te laten zien.

Oefenwedstrijd

De Rotterdammers sluiten het trainingskamp op zaterdag af met een oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05, zo meldde het Algemeen Dagblad vrijdagochtend. Feyenoord speelt twee keer een uur tegen de Duitsers, die op de zestiende plaats staan in de Bundesliga.

Het oefenduel begint om 12:30 uur. Na de wedstrijd vliegt de selectie direct terug naar Rotterdam om zich in Nederland verder voor te gaan bereiden op de tweede seizoenshelft. Feyenoord hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen NEC.

