Slot is dankbaar voor topaanwinst bij Feyenoord: ‘Die had enorme impact vandaag’

Zaterdag, 25 november 2023 om 19:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:20

Arne Slot is dolblij met de impact die Yankuba Minteh zaterdag maakte op het spel van Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers bracht tegen Excelsior (2-4 winst) de pijlsnelle vleugelspits in om de wedstrijd open te breken en kreeg daar absoluut geen spijt van. "Minteh had enorme impact op de wedstrijd", aldus Slot voor de camera bij Hans Kraay junior van ESPN.

Feyenoord had het lastig bij de stadsgenoot, maar dat lag volgens Slot vooral aan zijn eigen ploeg. "Hun twee grote kansen maken ze allebei af en die werden door ons geschonken eigenlijk. Dat dit een spannende wedstrijd was, dat kunnen we onszelf aanrekenen."

Het aanvalsspel van Feyenoord kon Slot erg bekoren. "We speelden uitermate goed. We hadden hele mooie aanvallen. De kansen die we creëerden waren echt hele mooie aanvallen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Santiago Gimenez werd met een hattrick op papier de uitblinker. "Santiago schiet er drie in, het zou gek zijn om hem niet te noemen", vindt ook Slot. De trainer van Feyenoord vraagt in het bijzonder aandacht voor Minteh, die in de 59ste minuut inviel.

"De tweede helft vond ik het een beetje stokken, ook omdat zij met vijf verdedigers gingen spelen", zo motiveert Slot zijn wissel. "Ze bouwen dan het midden dicht. Ik heb al gezegd: wij zijn heel goed door het midden, veel beter dan vorig jaar, maar met onze dreiging vanaf de zijkant kan het nog beter."

Binnen twee minuten na zijn entree bereidde Minteh met een imposante versnelling de 1-2 van Gimenez voor. "Met Yankuba Minteh zag je een speler die op snelheid de een-tegen-een kan domineren. Dan kan voetbal ineens heel makkelijk zijn. Dan heb je geen dertig passes nodig om iets te creëren.

Kraay junior vindt dat Slot een schouderklopje verdient voor zijn gouden wissel. De trainer reageert bescheiden. "Zo moeilijk was dit ook weer niet, als je Minteh op de bank hebt, en de buitenkant staat een beetje vast, om dan een buitenspeler te wisselen. Je moet vooral een schouderklopje geven aan Dennis te Kloese dat hij mij een buitenspeler als Minteh heeft gegeven." Feyenoord huurt de Gambiaanse aanvaller overigens van Newcastle United.

Slot wordt door Kraay junior gevraagd naar het eerste tegendoelpunt, gemaakt door Troy Parrott. Justin Bijlow, de keeper van Feyenoord, dook niet op het niet al te harde schot. "Zoals ik het zag bleef hij een beetje steken in het kunstgras. Dat kun je geen fout noemen, maar dat is wel een bal die je tegen kan houden. De tweede goal (van Lazaros Lamprou, red.), daar kan hij natuurlijk niks aan doen."

Slot licht tegelijkertijd ook een positief punt uit. "Zoals ik spelers beoordeel, beoordeel ik keepers ook. Met bal speelde Justin uitstekend. Rustig, hij vond steeds de goede oplossing."