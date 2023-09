Slot in zijn nopjes: ‘Dit zijn voor ons op de slotdag nog twee extra transfers’

Vrijdag, 1 september 2023 om 15:50 • Wessel Antes

Gjivai Zechiël (19) en Leo Sauer (17) maken dit seizoen definitief deel uit van de hoofdmacht van Feyenoord, zo liet Arne Slot vrijdagmiddag weten op een persconferentie van de regerend landskampioen. De twee talenten hebben de succescoach volledig overtuigd en zo hun plekje in de kleedkamer verdiend. Zechiël gaat dit seizoen spelen met rugnummer 24, waar Sauer zich mag laten zien met 25. Mikki van Sas, die eerder op de dag werd gepresenteerd door Feyenoord, krijgt rugnummer 39. Slot zegt verder dat Feyenoord qua inkomende transfers klaar is op de transfermarkt.

Slot is zeer tevreden over het werk van zijn pupillen. Dat is dan ook de reden dat Feyenoord deze week niet meer op zoek is gegaan naar inkomende huurtransfers. “Die jongens doen het uitstekend en zijn competitief aan onze andere negentien spelers. Datzelfde geldt voor Antoni Milambo (vorig seizoen al overgeheveld, red.). Ze hebben het dusdanig goed gedaan dat wij ze de ruimte willen geven om zich te ontwikkelen”, aldus Slot met een glimlach. “Voor ons op de slotdag dus ook nog twee extra transfers.” Zechiël ligt in De Kuip nog tot medio 2025 vast, Sauer beschikt over een contract tot juni 2026.

Two ?? numbers in the dressing room. ?? pic.twitter.com/GRqv6My4TA — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 1, 2023

Aanstaande zondag moet Feyenoord het op bezoek bij FC Utrecht nog doen zonder Ondrej Lingr, die vorige week werd overgenomen van Slavia Praag. “Lingr heeft nog niet volledig meegetraind, ook vandaag niet”, zo vertelt Slot. “Hij bevindt zich in de eindfase van herstel van een blessure. Zoals elke nieuwe speler bij een nieuwe club ervaart hij een nieuwe omgeving, andere indrukken en wellicht een ander type spel en intensiteit. Hierop reageerde hij licht. Vandaag heeft hij voor de helft van de training meegedaan.”

Topaanwinst Luka Ivanusec kan wel in actie komen in de Domstad. “Ivanusec is een speler die al midden in het seizoen actief was en bovendien international is van een land waar we onlangs niet van konden winnen. Dus dat geeft wel aan dat hij meer klaar is om te starten dan Lingr. Of Ivanušec zal starten? Dat is zeker mogelijk. Ik heb dat al meerdere keren gedaan, maar soms ook niet. Het hangt af van de specifieke situatie en de noodzaak die je voelt om dat te doen.” De aftrap tussen Utrecht en Feyenoord is zondag om 12:15 uur in Stadion Galgenwaard.