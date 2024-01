Slot in angst bij Vitesse - Feyenoord: ‘Die malloten stormden op ons af’

Arne Slot beleefde zondagmiddag angstige momenten in GelreDome. De trainer van Feyenoord zag in de eindfase van de wedstrijd tegen Vitesse (1-2 winst) plots tientallen hooligans op zich af rennen. "Als je ze ziet aankomen voel je je wel onveilig, omdat je niet weet voor wie ze komen en ook omdat zij dat zelf misschien ook niet zo goed weten", aldus Slot op de persconferentie na afloop.

De wedstrijd kwam in de 87ste minuut stil te liggen door de veldbestorming van tientallen supporters van Vitesse. Die klommen vanaf de hoofdtribune over de railing, waardoor een dreigende sfeer ontstond. Uiteindelijk vertrokken de fans ook weer snel van het veld. De wedstrijd kon na een onderbreking van twintig minuten afgemaakt worden.

"Het is ten eerste verschrikkelijk voor het voetbal en voor de mensen hier in Arnhem dat dit gebeurt", blikt Slot terug. De spelers en technische staf van beide clubs doken razendsnel de catacomben van het stadion in.

"Vlak voordat ik naar binnen snelde, zag ik nog dat een steward echt omver gegooid werd. Dan hou je je hart vast. Dan ben je in eerste instantie daar mee bezig, hoe het op de tribune afloopt. Want er zitten ook familieleden van spelers."

Slot vreesde ook even voor zijn eigen situatie. "Je kan zomaar op de verkeerde plek zijn. En zoals je weet heb ik nog een lichte kuitblessure, dus heel snel mezelf verplaatsen zit er ook niet in", zei Slot met een knipoog. De coach van Feyenoord liep begin januari een zweepslag op bij een wedstrijdje voetvolley met zijn spelers.

"Daarna merkten we dat ze niet voor de trainer van de tegenstander of voor onze spelers kwamen, dus dan is die onveiligheid wel weg. Het was niet zo dat we ons onveilig voelden in het laatste kwartier dat gespeeld werd, dat zeker niet."

Wel was er even angst voor wat er zou gebeuren in het stadion. "Er zitten allerlei mensen op de tribune voor wie je hoopt dat ze niet met dit soort idioten te maken krijgen. Daarna was het onduidelijk wanneer we weer zouden gaan beginnen."



