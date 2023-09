Slot: ‘Ik wist niets van zijn vervelende omstandigheden, is mijn tekortkoming’

Vrijdag, 15 september 2023 om 15:06 • Laatste update: 16:27

Arne Slot heeft nog niet met Yankuba Minteh gesproken na zijn terugkomst van de interlandonderbreking. De huurling verbleef afgelopen week met de Gambiaanse nationale ploeg in Marrakesh, waar op dat moment een aardbeving was. Zonder van de situatie op de hoogte te zijn begroette Slot Minteh vrijdag weer op het trainingsveld van Feyenoord.

Dat Minteh angstaanjagende momenten had beleefd was Slot ontgaan. "Ik kreeg het later te horen. Het lukt mij niet om alle vijftien internationals individueel langs te gaan hoe het geweest is, dus ik kreeg vandaag na de training pas te horen dat hij in vervelende omstandigheden zijn interland heeft afgewerkt. Ik was in de veronderstelling dat hij blij was omdat hij een belangrijke goal had gemaakt en zich geplaatst had voor de Afrika Cup."

Slot is voornemens om alsnog in gesprek te gaan met Minteh. "Maar blijkbaar was het ook geen aanleiding voor hem om mij of iemand anders van de staf aan te spreken om te zeggen wat hij had meegemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat het impact op hem gehad heeft, maar blijkbaar niet in die mate dat hij het nodig vond om uit eigen initiatief met ons te praten. Het is een tekortkoming van mij dat ik dat zojuist pas gehoord heb."

Het was voor Minteh de eerste keer dat hij op pad was met de nationale ploeg van Gambia. De huurling van Newcastle United kwam halverwege het kwalificatieduel met Congo binnen de lijnen en zorgde tien minuten voor tijd voor de 1-2. In de slotminuut van het duel stelde ploeggenoot Mohamed Badamosi met de gelijkmaker het Afrika Cup-ticket veilig voor Gambia.