Slot hoopt op versterkingen bij Feyenoord: ‘Als je die kans wil vergroten...’

Arne Slot heeft vrijdagmiddag vooruitgeblikt op de hervatting van de Eredivisie. De trainer van Feyenoord neemt het zondag met zijn ploeg in eigen huis op tegen NEC. Slot kreeg op de persconferentie de nodige vragen over de transferplannen van de club en bevestigt dat Feyenoord wil handelen, al verwijst hij de vragen daarover voornamelijk door naar Dennis te Kloese.

Slot kan in de komende weken niet beschikken over Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh, Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh, die deelnemen aan de Afrika Cup of Azië Cup. "Ze hebben niet alles elke week gespeeld, maar er zijn toch een aantal jongens, zoals Minteh, die best vaak hebben gespeeld. Alireza misschien minder, maar als Minteh niet speelde, speelde Ali ook wel eens. Gezamenlijk kunnen ze denk ik een behoorlijk aantal basisplaatsen overleggen."

De afwezigheid van het viertal biedt weer kansen voor andere spelers, stelt Slot. "Jongens die in de eerste seizoenshelft minder aan bod zijn gekomen, zullen nu eerder aan de beurt zijn voor een invalbeurt." Met name in de aanval wordt Feyenoord getroffen. Het zou mogelijkheden kunnen bieden voor bijvoorbeeld Leo Sauer en Javairô Dilrosun.

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop stipt aan dat Feyenoord normaliter niet al te sterk uit de winterstop komt. In de laatste zeventien jaar wisten de Rotterdammers slechts vijfmaal hun eerste wedstrijd na de winterstop te winnen. Ook Slot zelf wist de eerste wedstrijd na de winterbreak tot tweemaal toe niet te winnen.

Slot maakt zich niet druk om die statistieken en kijkt naar het huidige seizoen. "Het zou een beetje gek zijn als dat een clubprobleem zou zijn. Feit is wel dat wij dit jaar beter de tweede seizoenshelft willen starten dan we vorig jaar gedaan hebben." Feyenoord speelde vorig seizoen na de winterstop met 1-1 gelijk bij FC Utrecht. Zondag spelen de Rotterdammers dus thuis tegen NEC.

Donderdag meldde The Times dat topscorer Santiago Gimenez interesse geniet van West Ham United. De Mexicaan is aan een uitstekend seizoen bezig en het is dan ook de vraag tot wanneer hij voor Feyenoord speelt. Slot wijst echter naar directeur Te Kloese. "Als je vragen hebt over het wel of niet aantrekken van nieuwe spelers, moet je bij Dennis zijn. Ik richt me volledig op de spelers die we nu wél hebben. En dat zijn er al vier minder dan we voor de winterstop hadden."

Bischop probeert het opnieuw en vraagt Slot waar zijn prioriteit ligt, bij een aanvaller of een linker centrale verdediger. "Dennis weet uitstekend waar ik vind waar we wellicht nog wat kunnen gebruiken", lacht Slot. "Helemaal als je de kans wil vergroten op een tweede plek, wat komend seizoen ook weer Champions League oplevert. De eerste plek uiteraard ook, maar we zitten meer in concurrentie voor plek twee dan plek één op dit moment. Als je die kans wil vergroten, moet je kijken of je je kan versterken."

De achterstand van Feyenoord op koploper PSV bedraagt tien punten. De Eindhovenaren zijn nog ongeslagen en zijn dan ook de torenhoge favoriet om aan het einde van het seizoen met de schaal in handen te staan. De voorsprong van Feyenoord op nummer drie FC Twente bedraagt vier punten, terwijl AZ er vijf minder heeft verzameld dan de Rotterdammers.

