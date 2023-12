Slot: ‘Heel knap hoe hij hier overeind blijft, wetende waar hij vandaan komt’

Arne Slot zag woensdagavond een repeterende breuk bij Feyenoord in de Champions League. Ook op bezoek bij Celtic (2-1) haalde de ploeg van Slot er lang niet uit wat erin zat. "Een repeterend verhaal, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd", aldus Slot voor de camera bij RTL 7.

Feyenoord was al zeker van de derde plek in Groep E, maar had toch graag beter afgesloten dan met een nederlaag. "We waren goed aan de bal, hebben goed gevoetbald", stelt Slot. "Meer, meer, meer dan voldoende kansen gehad om met meer dan een nederlaag weg te gaan. Maar we krijgen een slappe strafschop tegen en voor de verandering weer eens een tegengoal uit een standaardsituatie."

Feyenoord kreeg een makkelijke strafschop tegen, Arne Slot is er niet van overtuigd dat hij terecht gegeven is.



'Of dit nou altijd tot een penalty leidt, dat durf ik wel te betwijfelen.'#UCL #CELFEY pic.twitter.com/yh0zIBhYnp — VTBL ? (@vtbl) December 13, 2023

Slot vindt dat Ramiz Zerrouki zwaar bestraft werd bij het penaltymoment. De middenvelder sloeg bij het verdedigen van een hoekschop zijn armen om het lichaam van Liam Scales. "Ik wist al dat het niet teruggedraaid zou worden, want je kan niet ontkennen dat iemand aan een ander zit. Of dat altijd tot een penalty leidt, dat waag ik wel te betwijfelen."

Met name voor rust speelde Feyenoord bij vlagen wervelend voetbal. "We hadden de ene na de andere mooie aanval. Dan maak je een schitterende goal (via Santiago Gimenez, red.) en denk je: dat is lekker. Maar dan is het weer net buitenspel, wat ook gewoon buitenspel was, dus daar hoor je me niks over zeggen, maar dat is dan wel heel sneu, omdat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt."

Thomas Beelen maakte als basisspeler zijn debuut in de Champions League. "Ik denk dat hij een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld", oordeelt Slot. "Hij bleef verdedigend heel goed overeind, ook aan de bal was hij rustig."

"De eerste twintig minuten hadden we als team even nodig om er doorheen te spelen, maar vanaf het moment dat dat gebeurde, heb ik een heel goed Feyenoord gezien, onder wie ook Thomas Beelen. Heel knap om op dit niveau zo overeind te blijven als je vanuit een Keuken Kampioen Divisie-club komt." Feyenoord nam Beelen afgelopen zomer over van PEC Zwolle.

Feyenoord verlaat de Champions League met een bittere nasmaak. "De verslagenheid in de kleedkamer was groot, omdat het gevoel eigenlijk al vier keer hetzelfde is in de Champions League. Dan is de teleurstelling groot. Waar het aan ligt dat het steeds net misgaat? Is het onervarenheid? Zeg het maar. Het is niet zo eenvoudig om daar de vinger op te leggen."

