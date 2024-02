‘Slot heeft half uur naar hem gekrijst, want hij loopt steeds op verkeerde plek’

Feyenoord kan nog niet bouwen op Yankuba Minteh, zo constateert Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist, die Feyenoord op de voet volgt, is de technische staf voortdurend tegen de rechtsbuiten aan het schreeuwen zodra die op het veld staat. "Minteh loopt elke keer waar hij volgens de staf niet moet lopen", zegt Gouka in Voetbalpraat op ESPN.

Arne Slot is al het hele seizoen zoekende naar de beste invulling van de vleugelposities bij Feyenoord. "Hij bracht tegen AZ (0-1 winst, red.) Nieuwkoop nu ook weer in als rechtsbuiten. Dat is natuurlijk niet uit weelde geboren", zegt Gouka. "Hij vindt zijn selectie wat krap. Er zijn wel opties, maar ze presteren natuurlijk niet zo..."

Willem Vissers begrijpt waarom Slot zijn elftal constant verandert. "In het spel dat Slot wil spelen zijn de buitenspelers natuurlijk cruciale posities, en daarom zit hij daar steeds mee te klooien", aldus de journalist van De Volkskrant. "Het loopt gewoon niet daar."

Tegen AZ startte Calvin Stengs als rechtsbuiten, maar daarmee creëerde Slot volgens Gouka onbedoeld een probleem in de opbouw. "Omdat Wieffer en Timber door Slot uit elkaar werden gehaald", constateert Gouka. "Zerrouki kwam daar te spelen, maar we zagen niet de opbouw die we normaal zien."

Dat zou Slot hebben kunnen oplossen met Stengs op 10. "Maar dan zit hij met zijn rechtsbuitenpositie", zegt Gouka. Minteh, die dit seizoen gehuurd wordt van Newcastle United, heeft op die positie nog niet volledig kunnen overtuigen.

"Ik heb Minteh zien invallen, maar als die daar staat... De bank heeft dertig minuten tegen hem staan krijsen, omdat Minteh overal loopt waar hij niet moet lopen. Bij dode spelmomenten weet hij niet waar hij moet staan..."

"Het is een speler die alles op intuïtie doet. Anderhalf jaar geleden was hij nog amateur. In het geheel pakt hij het nog niet goed genoeg op."

