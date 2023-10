Slot heeft geen verrassingen na galavoorstelling tegen Lazio; Oosting wél

Zondag, 29 oktober 2023 om 11:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:06

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Twente bekendgemaakt. De oefenmeester beloont Ramiz Zerrouki voor zijn uitstekende midweekse optreden in de Champions League tegen Lazio (3-1) met een basisplaats in Enschede. Gernot Trauner is er nog niet bij, waardoor Bart Nieuwkoop het andermaal mag laten zien op de rechtsbackpositie. Michel Vlap start tegen de verwachting in tóch bij Twente. Het duel in De Grolsch Veste begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow verdedigt het doel van de Rotterdammers. Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman vormen de defensie. Zerrouki krijgt dus net als in het duel met Lazio een basisplaats. De Algerijn staat naast Mats Wieffer; Quinten Timber staat op 10.

Santiago Gimenez, die zijn debuut in de Champions League opluisterde met twee treffers, staat in de spits. Calvin Stengs staat aan zijn rechterzijde; Igor Paixão mag het vanaf de linkerkant laten zien. Yankuba Minteh moet geblesseerd toekijken, terwijl Luka Ivanusec na zijn enkelblessure nog niet klaar is voor zijn rentree in de basis.

FC Twente draait een prima seizoen en staat vierde in de Eredivisie. De Tukkers hadden voorafgaand aan het duel met Feyenoord eigenlijk derde kunnen of zelfs moeten staan, ware het niet dat er vorige week een 0-2 voorsprong werd weggegeven bij aartsrivaal Heracles Almelo (2-2). De ploeg van trainer Joseph Oosting heeft daardoor nu één punt minder verzameld dan Feyenoord (23 om 22).

“Feyenoord is een ploeg die op elke positie kwaliteiten en wapens heeft”, blikte Oosting vooruit op de website van FC Twente. "Als team hebben ze laten zien heel sterk te kunnen spelen, met een hoge intensiteit en nauwkeurigheid. Feyenoord heeft alle facetten in huis die het voetbal mooi maakt, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben geen ontzag voor Feyenoord, wel bewondering."

Feyenoord, dat voor het eerst dit seizoen aantreedt in zijn derde tenue, moet het nog altijd stellen zonder aanvoerder Trauner. De Oostenrijker moest de voorbije wedstrijden al missen wegens zijn piekbelasting tegen Atlético Madrid en Ajax en ook het duel in De Grolsch Veste komt nog te vroeg. Wel stond hij vrijdag weer op het trainingsveld, waardoor een rentree aanstaande lijkt.

Zerrouki, die jarenlang de motor op het middenveld van Twente was, kan rekenen op lof van Slot. "Nu hij topfit is, naar onze maatstaven topfit bedoel ik dan, zie je dat hij geweldig kan spelen", liet de succescoach weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Want als een goede voetballer fit is en in een team speelt dat weet hoe de bal van A naar B en naar C moet, dan kun je jezelf laten zien. En dat doet Zerrouki nu."

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Regeer; Kjolo, Sadílek; Rots, Steijn, Vlap; Ugalde

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixão.