Slot heeft er de pest in na nederlaag: ‘Op die twee terreinen te matig’

Maandag, 30 oktober 2023 om 09:10 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:08

Arne Slot is allesbehalve tevreden na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Twente zondag (2-1). De trainer kon niet voorkomen dat zijn ploeg tegen de eerste verliespartij van het seizoen aanliep en was niet te spreken over het vertoonde spel van Feyenoord.

Slot doet zijn beklag voor de camera van ESPN. "Uiteraard heb ik er de pest in. Niet alleen verliezen we hier, we kunnen ook niet terugkijken op een hele goede wedstrijd. In de rust en na afloop van de wedstrijd heb ik ook aan de spelers meegegeven dat we het altijd moeilijk krijgen, ook al speel je goed."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord kwam in de Grolsch Veste al vroeg op achterstand door een doelpunt van Manfred Ugalde. Die goal was het resultaat van een sterke start aan de wedstrijd van de Tukkers.

"Als je op deze manier begint en ook nog eens een goal incasseert", gaat de oefenmeester verder, "dan weet je dat het hier negentig minuten lang niet stil zal zijn. Dat helpt Twente enorm."

In het laatste kwart van de wedstrijd zette Ricky van Wolfswinkel zijn ploeg op een 2-0 voorsprong. Door een late treffer van Lutsharel Geertruida werd het nog even spannend voor Twente, maar de Rotterdammers kwamen niet meer langszij.

De nederlaag volgt enkele dagen nadat Feyenoord een hele sterke indruk achterliet tegen Lazio in de Champions League. "We trachtten wel om druk te zetten, maar tegen Lazio waren we veel beter aan de bal. Dat had kunnen helpen als je in een stadion speelt dat de thuisploeg zo enthousiasmeert", zegt Slot.

"Als je zonder bal wel naar voren druk zet, maar je doet er lang over om terug te komen en de tweede bal te winnen op het moment dat zij de bal lang spelen... Dan ben je dus op twee terreinen dusdanig matig dat de tegenstander daar veel energie van krijgt", besluit de oefenmeester.