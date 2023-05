Slot hapt niet op Van Dongen: ‘Heb er niet eens twee van de sponsor gekregen!’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 14:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:01

De kampioenskoorts is nog niet toegeslagen bij Arne Slot. De oefenmeester kan zondag in eigen huis de landstitel veiligstellen met Feyenoord, maar oogt op de voorafgaande persconferentie buitengewoon kalm. Ook ESPN-verslaggever Milan van Dongen lukt het ondanks verwoede pogingen niet om Slot uit de tent te lokken.

Feyenoord en Slot staan acht punten voor op de concurrentie en kronen zich met een overwinning op Go Ahead Eagles definitief tot landskampioen. Dat weet ook Van Dongen, die echter nauwelijks emoties bij de trainer loskrijgt. "Maar je neemt wel twee pakken mee, toch?", luidt Van Dongens laatste troef, waarmee hij verwijst naar een eventuele bierdouche. Dan begint Slot te lachen. "Ik heb er niet eens twee van de sponsor gekregen! Maar bij een nat pak zal er ook wel een oplossing voor komen."

Slot zegt zich verder 'normaal' op de wedstrijd voorbereid te hebben. "Zoals alle voorgaande wedstrijden. We hebben deze week getraind op wat we kunnen verwachten van Go Ahead Eagles, waar we op voorbereid moeten zijn, goed op moeten letten en onze winst kunnen behalen. Het is spannend, maar in de eindfase van het seizoen is het overal spannend. Niet alleen bij ons. Go Ahead wil bijvoorbeeld misschien graag de play-offs om Europees voetbal halen. Dat is een andere druk dan bij ons, of bijvoorbeeld bij Emmen en Volendam (die vechten tegen degradatie, red.)."

Spelers met kampioenservaring heeft Slot dan ook niet naar voren geschoven. "Volgens mij is Santiago (Giménez, red.) we leens kampioen geworden, en ik ga hem niet voor de groep zetten van 'Zo, ga jij maar eens even vertellen hoe dat allemaal voelt en wat je daar allemaal voor moet doen.' Volgens mij kun je situaties niet met elkaar vergelijken. Soms heb je maar één wedstrijd de kans om kampioen te worden, soms meerdere", aldus Slot.