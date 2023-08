Slot haalt uit: ‘Wie dit in de media heeft gebracht is anti-Feyenoord’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 14:59 • Mart Oude Nijeweeme

Arne Slot ontkent dat Feyenoord spelers heeft aangeboden voor een verhuurperiode. Deze week kwam naar buiten dat de Rotterdammers meerdere spelers in de verhuur had gedaan, maar volgens de kampioenstrainer is daar dus niks van waar. Toen Slot hier vrijdagmiddag tijdens de persconferentie vragen over gesteld kreeg, reageerde hij bijzonder fel.

Dennis van Eersel wilde van Slot weten of de dubbele bezettingen gaan leiden tot uitgaande transfers in de vorm van een verhuur. "Ik zag voorbijkomen dat het misschien acht spelers zouden zijn", aldus de verslaggever van FC Rijnmond. Slot: "Dit is weer zo vervelend. Het is inherent aan de voetballerij of de politiek dat er heel veel dingen in de media komen die niet waar zijn. Degene die dit in de media heeft gebracht is anti-Feyenoord."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot ontkent dat er spelers van Feyenoord zijn aangeboden. "Dat is een honderd procent onwaarheid. Er is waarschijnlijk iemand geweest die onrust probeert te veroorzaken binnen Feyenoord om dat voor elkaar te krijgen", gaat Slot verder. "Dat betekent dat ik vanochtend (vrijdag, red.) langs een paar jongens moet lopen om ze te laten zien dat het absoluut niet waar is dat ze op een website zouden staan. Daarna heb ik dat ook nog in de groep verteld."

Slot kreeg vrijdagochtend hoogstpersoonlijk berichtjes met de vraag of spelers verhuurd mochten worden. "Laat staan bij Dennis (te Kloese, red.). Dat zorgt voor onnodige onrust. Vandaar dat het bij iemand vandaan komt die behoefte heeft om onrust te creëren binnen Feyenoord. Als er jongens ontevreden zijn over hun rol of de indruk krijgen dat ze weinig gaan spelen en ze kunnen de juiste oplossing vinden voor zichzelf en de club, zou het kunnen dat we daarnaar luisteren. Maar in de meeste gevallen is het pertinent onzin."