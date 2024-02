Slot geeft voorzichtige prognose over Bijlow en heeft geen goed nieuws

Volgens Mats Wieffer heeft Justin Bijlow een kuitblessure opgelopen in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen AZ van zondag. De doelman ging na een ongelukkige actie in tranen op het gras liggen, waardoor het snel duidelijk was dat de doelman van Feyenoord vervangen moest worden.

"Het is iets met zijn kuit", verklaart Mats Wieffer na afloop in gesprek met ESPN. "Ik hoop dat het meevalt, maar het zag er niet heel goed uit als ik het zo zag."

Leo Oldenburger benadrukt dat Bijlow opnieuw een blessure heeft opgelopen. "Mijn hemel, daar word je gek van, toch?", wil de verslaggever weten van Wieffer. "Ja, het lijkt me verschrikkelijk", antwoordt de controleur van Feyenoord. "Ik hoop dat het meevalt voor hem, en voor ons als team. We gaan het zien."

Drama voor Justin Bijlow: Feyenoord-doelman verlaat het veld in tranen ??#azfey — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2024



Slot

Trainer Arne Slot sprak bij ESPN over de nieuwe kwetsuur van Bijlow. "Hij is ontzettend teleurgesteld. Hij passte een bal en toen voelde hij dat het in zijn kuit schoot."

"Iedereen die in deze fase van het seizoen geblesseerd raakt, weet welke mooie wedstrijden eraan komen en is dus ontzettend teleurgesteld", verwijst de trainer van Feyenoord naar een mogelijke langdurige absentie van Bijlow.

"En voor Justin is dat in het kwadraat. Het is ongelooflijk fijn dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt. Hij gaat ook hier weer sterker uitkomen", hoopt Slot op een snelle rentree van de blessuregevoelige keeper.

Slot schoof kort daarna aan op de persconferentie en sprak ook daar over de blessure van Bijlow. "Hij speelde een bal en het schoot in zijn kuit. Ik ben geen dokter, maar de hersteltijd is geen week", aldus de pessimistisch gestemde coach.

