Slot geeft toe: ‘Die wissel was met het oog op zondag tegen PSV’

Woensdag, 29 november 2023 om 00:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 01:25

Arne Slot is van mening dat Feyenoord het in de uitwedstrijden tegen Lazio en Atlético Madrid heeft laten liggen, zo vertelt hij bij RTL. Dinsdagavond gingen de Rotterdammers in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Atlético, waarmee het Champions League-avontuur ten einde kwam. Na de winter rest de Europa League.

"Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat we hier puur door Atlético hebben verloren", begint Slot. "Tegen hetzelfde Atlético hebben we twee weken geleden ook gespeeld. Maar ik vond ze wel goed vandaag. Ze vonden elkaar makkelijk, stonden iets anders gepositioneerd in de opbouw."

"Vooral als zij de bal veroverden hadden ze meer rust dan wij", gaat Slot verder. "Dan was het één of twee keer raken en zie je de kwaliteit die sommige spelers hebben. Als wij de bal veroverden waren we heel onrustig. Een beetje paniekerig."

De tegengoals vindt Slot passen bij het Champions League-seizoen van Feyenoord. Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez werkten de bal ongelukkig in eigen doel. "Twee eigen goals uit een standaardsituatie en een wereldgoal of een mislukte voorzet."

"We hebben op de juiste momenten niet toegeslagen in de kansen. Je vergeet het misschien bijna, maar bij 0-1 pakt Hartman de bal af en geeft hem aan Gimenez. Hoewel ik Atlético veel beter vond dan de vorige keer, lag het toch nog best dicht bij elkaar. Als je puur naar de kansen kijkt zat er niet veel tussen."

Wisselbeleid

Bij Ziggo Sport erkende Slot één wissel te hebben doorgevoerd met het oog op de kraker tegen PSV van aanstaande zondag. "Minteh kon niet langer dan zestig minuten, dat had niks met zondag te maken. Na de 0-2 wilde ik aanvallender wisselen, toen ging Trauner eruit."

"Ik heb met een schuin oog gekeken of het slim was om hem negentig minuten te laten staan", doelt Slot op zijn aanvoerder. "Als je aanvallend wil wisselen moet er toch een verdediger uit. Dan hij maar. Dat was met een schuin oog richting zondag, ja. De overige wissels waren ingegeven doordat we nog aanvallender wilden spelen."

Slot vindt het terecht dat Feyenoord staat waar het staat. "Maar ik denk dat we het vooral in de uitwedstrijden tegen Lazio en Atlético hebben weggegeven. Op dit niveau moet je een resultaat halen als je beter bent. Atlético is een prachtig voorbeeld van een ploeg die niet beter hoeft te zijn om een resultaat te halen. Dat is ook een kwaliteit."

Voor Feyenoord rest de Europa League. "Vorig jaar hebben we een fantastische campagne gehad in de Europa League", herinnert Slot zich. "We hebben de kwartfinale gehaald. Dat is ook een mooi toernooi. Maar als ik mag kiezen, is het wel duidelijk waar ik liever speel."