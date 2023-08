Slot geeft Jan Boskamp unieke uitzonderingspositie bij Feyenoord

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 17:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:06

Arne Slot heeft Jan Boskamp deze zomer een uitzonderingspositie gegeven. Het Feyenoord-icoon was als enige welkom om de trainingen van zijn club te bekijken tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Boskamp is Slot daar dankbaar voor, zo vertelt hij in een video-item van De Oranjezomer aan Noa Vahle.

"Ik heb alle wedstrijden van Feyenoord tot nu toe gezien", zei Boskamp voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1 verlies). "Ik mocht zelfs komen van de trainer om de trainingen te volgen in Oostenrijk. Ik wilde gaan kijken, maar er mochten geen mensen bij. Toen ben ik tijdens Feyenoord - Club Brugge stiekem gaan vragen. Toen mocht ik alsnog komen."

Boskamp heeft genoten van het trainingskamp. "Ik heb me kapot geamuseerd. Het plezier van die gasten spatte ervan af. Dat zag je terug op de training en in de wedstrijdvormen die ze deden. Dat was echt heel leuk om te zien. Nee, ik heb geen advies gegeven. Ik heb heel rustig onder een paraplu gezeten, want het was kloteweer, niet normaal. Ik heb alleen maar gekeken. Wat je op de training zag, zag ik ook terug in de oefenwedstrijden."

Boskamp is blij met de contractverlenging van Santiago Giménez, die zich tot medio 2027 aan Feyenoord verbond. "Mooi dat Giménez blijft, plus dat ze die Japanner hebben gekocht." Boskamp doelt op Ayase Ueda, die overkwam van Cercle Brugge. "Die schiet ze ook makkelijk binnen. Tenminste, dat was het geval in de Belgische competitie." Ueda maakte afgelopen seizoen 22 goals in 40 competitiewedstrijden. "Dat lijkt me een goed alternatief voor Giménez."