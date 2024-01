Slot erkent kolossale fout Higler en Ruperti: ‘Het was een penalty voor PSV’

Arne Slot vindt dat PSV een penalty had moeten krijgen, zo vertelt hij na afloop van het duel met Feyenoord voor de camera van ESPN. Tijdens de door Feyenoord gewonnen wedstrijd (1-0) in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker haalde Mats Wieffer, die al geel op zak had, Noa Lang in het zestienmetergebied onderuit zónder de bal te raken, maar het appel voor een strafschop werd resoluut weggewuifd. Slot erkent dat hij en zijn ploeg fortuinlijk waren door de fout.

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In De Kuip was de ploeg van trainer Slot nipt te sterk voor PSV dankzij een voltreffer van Quinten Timber: 1-0.

Arbiter Dennis Higler ontging een cruciaal moment in de wedstrijd waarop Lang werd gevloerd door Wieffer. Het had er alle schijn van dat de middenvelder van Feyenoord de bal niet raakte, maar VAR Clay Ruperti riep Higler niet eens naar het scherm.

“We hebben een beetje geluk gehad. Het is al 112 keer besproken, dus ik heb het fragment teruggezien”, geeft de trainer van Feyenoord aan voor de camera van ESPN.

“Ik moet altijd een beetje uitkijken met uitspraken over de arbitrage, maar ik snap de frustratie van de PSV’ers. Ik heb die frustratie dit jaar ook al meerdere malen gehad en ik weet hoe dicht het soms bij elkaar ligt, zeker in topwedstrijden.”

“Als wij tegen FC Twente benadeeld worden, dan heb ik er alle reden toe wat van te zeggen. Als wij tegen Fortuna Sittard benadeeld worden, dan zeg ik er ook wat van. Dus ik begrijp de frustratie echt volledig.”

“Je kan hier zeker een strafschop voor geven. Het is een strafschop. Zoals het voor ons frustrerend is dat wij in Enschede geen strafschop kregen, want ik zeur dan te veel over de arbitrage, is het ook frustrerend voor andere trainers. Ik wil wel toegeven dat dit een penalty was”, besluit Slot.

