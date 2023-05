Slot ergert zich aan Van Dongen: ‘Dan heb je wel echt onder een steen geleefd’

Zondag, 21 mei 2023 om 14:41 • Rian Rosendaal

Arne Slot kan nog steeds niet met zekerheid zeggen dat hij honderd procent zeker aanblijft als trainer van Feyenoord, zo blijkt voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen van zondagmiddag. De coach van de landskampioen verwacht dat er in de komende weken meer duidelijkheid komt over zijn toekomst in Rotterdam. Algemeen directeur Dennis te Kloese benadrukte zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie nog dat Tottenham Hotspur zich nog niet officieel heeft gemeld voor Slot, die nog twee jaar vastligt bij Feyenoord.

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop wil van Slot weten hoe hij naar de woorden van Te Kloese heeft geluisterd in het ochtendprogramma. "Dat heb ik niet gekeken, want als je in een hotel bent is er vaak geen ESPN. Maar ik weet niet waar je naartoe wil?" Bischop vult aan door te zeggen dat Te Kloese het liefst nog deze week duidelijkheid wil van Slot, om vervolgens aan de Feyenoord-trainer zelf te vragen wanneer hij definitief een knoop doorhakt wat betreft zijn werkgever voor volgend seizoen.

"Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijkheid", bespreekt Slot de geruchten rondom zijn toekomst bij Feyenoord. "Maar er zijn een aantal dingen duidelijk. Dat ik in de winterstop 'nee' heb gezegd tegen Leeds United en dat ik er alles aan wil doen om hier kampioen te worden. En dat ik nu of blijf, en als ik niet blijf, dan zal het voor Feyenoord ook hartstikke goed zijn. Mits er een vertrek aan de orde is, dan zal dat niet alleen goed zijn voor mij, maar ook voor Feyenoord. Maar het zou ook heel goed voor Feyenoord kunnen zijn als ik blijf. En dat zullen, denk ik, de komende weken wel uit gaan wijzen."

Bischop vraagt zich af waarom Slot niet gewoon zegt dat het zijn intentie is om bij Feyenoord te blijven, als er klaarblijkelijk toch niks concreets speelt rond zijn persoon. "Dan kan ik bij deze zeggen dat zolang er niks is, het logisch is dat je blijft. Alleen, en dat heb ik ook al heel vaak gezegd, elk woordje dat ik gebruik over mijn toekomst is onder een enorm vergrootglas komen te liggen. Door mijn vertrek bij AZ (omdat hij zonder medeweten van de clubleiding met Feyenoord sprak, red.), en niet alleen het vertrek op zich. Maar door hoe er in de media constant vragen gesteld worden." Slot komt wat betreft de laatste uitspraak gelijk met een voorbeeld.

"Als ik me niet vergis vroeg Milan (Van Dongen, presentator Goedemorgen Eredivisie, red.) vanmorgen ook zoiets van: 'Hij mag toch helemaal niet praten met clubs als hij nog een tweejarig contract heeft?' Dan heb je wel echt onder een steen geleefd, als je die vraag stelt. Dat is echt schering en inslag in de voetballerij. Wat niet wil zeggen dat ik dat nu gedaan heb, Maar dat je die vraag rond mij altijd stelt, en nooit aan andere trainers, heeft heel veel bij mijn vertrek bij AZ te maken. En daarom ook dat ik zo voorzichtig ben in elk antwoord dat ik geef. Omdat het steeds opgerakeld wordt en er steeds dingen worden bijgehaald die volstrekt onterecht zijn. Want 1: mocht ik toen praten met clubs en 2: en is het nu ook niet verboden om met een club te praten."

Te Kloese

De algemeen directeur van Feyenoord benadrukt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie dat Tottenham zich niet officieel heeft gemeld voor Slot. "Nee. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. We hebben vorig jaar met Arne en zijn management gesproken om te verlengen. En daar zijn bepaalde dingen afgesproken, met het idee om een lange periode samen te werken en het beste uit Feyenoord te halen. Dat is sowieso een fantastisch jaar geweest, dan krijg je natuurlijk interesse als er succes is", antwoordt Te Kloese op de vraag van Van Dongen of Tottenham zich officieel heeft gemeld in De Kuip met het verzoek om met Slot te mogen praten.