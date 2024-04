Slot: ‘Eerlijk gezegd heeft hij het tot nu toe niet afgedwongen bij Feyenoord’

Arne Slot hoopt met Feyenoord zondag revanche te nemen voor het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Volendam. De trainer van de Rotterdammers heeft de landstitel inmiddels vaarwel gezegd, maar wil Ajax in de Klassieker als vanzelfsprekend verslaan.

Slot krijgt voorafgaand aan de beladen wedstrijd tegen de aartsrivaal de vraag van Hans Kraay junior of Feyenoord al afscheid heeft genomen van de titel. "Dat is geen nieuws meer Hans", aldus de coach.

Feyenoord kwam midweeks niet verder dan een 0-0 tegen Volendam. "Ik was niet alleen teleurgesteld over de ploeg, want ik ben daar onderdeel van. Zelf was ik ook teleurgesteld. Ik vond dat we slecht begonnen met een te laag tempo. In de eindfase kwam dat tempo er wel."

Volgens Slot had Feyenoord de wedstrijd zomaar kunnen winnen. "Ik heb in de persconferentie ook gezegd dat we meer kansen hebben gehad tegen Volendam dan thuis tegen FC Utrecht. Daar scoorden we uit twee afstandsschoten en een kopbal die vier meter naast zou gaan, maar die via de hand erin gaat. Dan krijg je een iets andere perceptie."

Slot heeft intern weinig teruggeblikt op de uitglijder in Volendam. "Ik denk niet dat het noodzakelijk was om de spelers op scherp te zetten, dus dan is het ook minder noodzakelijk om te laten zien wat ze slecht gedaan hebben. Het spel aan de bal was met name slecht, maar dat vind ik minder zorgelijk dan dat je zonder bal niet terug zou lopen."

"Je zag tegen Volendam defensief wel dat het een elftal is dat niet wil verliezen. Als je zo slecht bent aan de bal, kun je ook weleens door de ondergrens zakken aan de andere kant, en dat hebben ze niet gedaan."

Feyenoord begint opnieuw met Santiago Gimenez in de spits, ondanks dat de Mexicaan in dit kalenderjaar moeizaam tot scoren komt. Slot krijgt de vraag of hij het opstellen van Ayase Ueda heeft overwogen.

"Er komen altijd verschillende scenario's voorbij bij het maken van de opstelling. Als je kijkt naar Marcos López, die speelde niet heel erg goed tegen Volendam, maar ik geef het je te doen, om als je al anderhalf jaar nauwelijks speelt, dan je beste wedstrijd opeens te spelen. Indirect geldt dat ook een beetje voor Ueda, die weinig heeft gespeeld."

Ueda heeft nog niet overtuigd in Rotterdam, vindt ook Slot. "Eerlijkheidshalve heeft hij het, op momenten dat we hem wel op hebben gesteld toen Santi geschorst of geblesseerd was, niet afgedwongen. En dat heeft Thomas Beelen bijvoorbeeld wel gedaan. Vandaar dat die laatste al een paar weken speelt."

