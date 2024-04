Slot: ‘Dat heb ik in mijn gesprek met Hadj-Moussa een keer of 112 gezegd’

Arne Slot heeft donderdagavond voor het eerst openlijk gesproken over de komst van Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord. De coach van de Rotterdammers ziet veel potentie in de 22-jarige rechtsbuiten, die momenteel door Vitesse wordt gehuurd van Patro-Eisden. "Hij zou in staat moeten zijn om heel veel kansen voor ons te creëren", aldus Slot voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Volendam bij ESPN.

Hadj-Moussa kwam in januari als grote onbekende op huurbasis spelen bij Vitesse. De drievoudig Algerijns international, die overigens in Parijs is geboren, wist Slot in slechts negen Eredivisie-wedstrijden te overtuigen van zijn meerwaarde voor Feyenoord. De Rotterdammers betalen naar verluidt 3,5 miljoen euro aan het Belgische Patro-Eisden.

Slot krijgt de vraag hoe Feyenoord tot de beslissing is gekomen. "Door hem te bekijken en in te schatten wat zijn kwaliteiten zijn ten opzichte van wat hij moet kosten en de positie die hij dan vervolgens bij ons gaat innemen", reageert de trainer.

Hadj-Moussa moet op termijn een basisspeler worden bij Feyenoord, maar zover is het volgens Slot nog niet. "Ik denk dat het voor hem een enorme uitdaging zou zijn om bij ons in de basis te starten, als je hem nu vandaag zou halen. Dat is gezien de intensiteit van ons spel."

"Maar als je hem vandaag de laatste twintig minuten zou kunnen laten invallen, en je hebt constant de bal, heb ik de indruk dat hij in staat is om heel veel kansen voor ons te creëren."

Volgens Slot is Hadj-Moussa vooral interessant vanwege de prijs-kwaliteitverhouding. "En de dingen die hij echt nog moet verbeteren, en dat zijn er wel een paar, daarvan heeft ons programma en onze manier van werken al heel vaak aangetoond dat wij juist dat kunnen ontwikkelen. Dat doen spelers wel zelf."

Over de ontwikkelpunten van Hadj-Moussa heeft Slot het uitvoerig met hem gehad. "Dat is in het gesprek dat ik met hem heb gehad een keer of 112 aan de orde geweest."

