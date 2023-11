Slot countert direct als vermeende uithaal over kunstgras wordt opgerakeld

Vrijdag, 24 november 2023 om 18:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:03

Arne Slot was vorig seizoen kritisch over het kunstgrasveld van Excelsior, maar benadrukt vrijdag op een persconferentie dat zijn woorden enkel te maken hadden met het niet sproeien van het veld. Volgens ESPN-verslaggever Sinclair Bischop gebruikte de Feyenoord-coach zelfs het woord 'schandalig', maar daar is volgens Slot niets van waar.

"Het is altijd mooi om mij woorden in de mond te leggen. Als ik niet op het woord 'schandalig' gereageerd had, had de kop weer kunnen zijn: 'Vorig jaar vond Slot het veld schandalig'", aldus Slot vrijdag met een glimlach op zijn gezicht.

"Ik vond het moeilijk voetballen, dus ik heb niet het woord 'schandalig' gebruikt. En morgen (zaterdag, red.), als ik zo naar buiten kijken, zal het ongetwijfeld wat natter zijn", verwijst hij naar de vele regenval in Nederland.

"Dat vond ik vorig jaar niet. Maar ik was blij dat we toen wonnen en dat ik kon zeggen dat het een nadeel is als je bij Excelsior moet spelen en het veld niet gesproeid is", verwijst Slot naar de 0-2 overwinning op Excelsior, een week voordat het kampioenschap in de wacht werd gesleept in de eigen Kuip.

De coach van Feyenoord is niet per se tegen kunstgrasvelden. Wel is volgens hem het verschil tussen sproeien en niet sproeien van het veld erg groot. "Ik speel er best graag op, tenzij het een kurkdroog veld is. Dan is het echt heel anders voetballen."

"Als het veld nat is, vind ik het heel wat overeenkomsten hebben met velden zoals hier in De Kuip, waar je ook heel goed je combinatiespel op kan spelen. Als kunstgras droog is, dan vind ik het echt een ander spelletje worden", geeft Slot aan wat voor hem zo duidelijk het verschil maakt.

Belangrijke derby

Feyenoord moet eigenlijk winnen van Excelsior om in het spoor te blijven van koploper PSV, dat een voorsprong heeft van zeven punten en zelf uitkomt tegen FC Twente. De Rotterdamse derby begint zaterdag om 16.30.