Slot compleet uitgekafferd door Mourinho: ‘Wellicht heeft José nog gelijk ook’

Vrijdag, 21 april 2023 om 01:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:38

Arne Slot kreeg de nederlaag tegen AS Roma (4-1 na verlenging) direct na afloop nog even ingewreven door José Mourinho. Laatstgenoemde foeterde de trainer van Feyenoord uit bij het weglopen naar de catacomben. "Ik heb hem gewoon verteld dat hij in plaats van Napoli en Manchester City naar AS Roma moet kijken", reageert Mourinho als door een adder gebeten bij ESPN. "Hij heeft Roma niet goed genoeg bestudeerd."

"Alleen dat. Maar hij is een geweldige coach", zegt Mourinho er wel nog achteraan. In aanloop naar de dubbele confrontatie met AS Roma liet Slot in de media vallen erg te genieten van het spel dat Manchester City en Napoli dit seizoen op de mat leggen. "Mourinho vond dat ik ook naar AS Roma moet kijken en niet alleen naar die twee clubs", bevestigt Slot voor de camera bij ESPN. "En wellicht heeft hij daar ook nog gelijk in, want zijn team heeft vandaag wel op een geweldige manier gevochten en gestreden. Als je van dit Feyenoord kan winnen, dan moet je wel heel erg goed zijn."

Slot beseft hoe Mourinho het mentale spel heeft gespeeld. "Je weet hoe dit soort dingen in de Italiaanse media gaan. Je weet ook hoe goed Mourinho erin is om een manier te vinden om zijn spelers op scherp te zetten." Feyenoord kwam uiteindelijk net tekort in Rome. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld, maar uiteindelijk doet de wereldkampioen ons met een geweldige actie de das om." Paulo Dybala maakte vlak voor tijd een fantastisch doelpunt en bracht Roma daarmee naar de verlenging.

"In de tweede helft hadden we het moeilijker, maar we kwamen nog wel terug tot 1-1." Igor Paixão leek Feyenoord tien minuten voor tijd naar de halve finale te koppen. "In die fase daarvoor kregen we enorm veel corners, vrije trappen en gekkigheid tegen. Daardoor hebben we natuurlijk echt moeten verdedigen. Zij hebben ongelooflijk veel karakter getoond. Dybala en misschien ook wel Tammy Abraham waren ons op het eind net even te machtig."