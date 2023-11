Slot bevestigt nieuwe assistent na vertrek Pusic: ‘Allemaal vinkjes gezet’

Maandag, 27 november 2023 om 14:51 • Lars Capiau • Laatste update: 14:56

Arne Slot heeft bevestigd dat 'de kans heel groot is' dat Etiënne Reijnen de nieuwe assistent-trainer van Feyenoord wordt. Dat vertelde de trainer op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Atlético Madrid. De huidig technisch directeur van SC Cambuur volgt de naar Shakhtar Donetsk vertrokken Marino Pusic op.

Gevraagd naar de situatie van Reijnen begint Slot te glimlachen. "Als hij komt... Nee, er moeten nog wat details uitgewerkt worden maar de kans is heel groot dat hij gaat komen."

De oefenmeester van Feyenoord heeft goed nagedacht over de keuze voor Reijnen en is na zorgvuldig beraad uitgekomen bij de oud-speler van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en Cambuur.

Eén criteria achtte Slot specifiek belangrijk. "Als je iemand aantrekt midden in het seizoen dan moet je hem goed kennen", legde de Rotterdamse coach uit. Slot was als assistent-trainer actief bij Cambuur toen Reijnen daar speelde, terwijl de twee ook nog samenspeelden in Zwolle.

Reijnen was een tijdlang assistent-trainer bij PEC Zwolle, onder de naar CD Castellón vertrokken Dick Schreuder, alvorens hij naar Leeuwarden verkaste om als technisch directeur aan de slag te gaan. Nu gaat hij weer aan de slag in zijn oude rol.

"Maar daarnaast kijk je ook altijd naar kwaliteit", vervolgt Slot.Hij is een zeer talentvolle trainer. Het is niet voor niks dat zijn vorige trainer, Dick Schreuder, die ik ook hoog heb zitten, al vijf, zes maanden lang elke dag met hem belt of hij met hem mee wil naar Spanje."

Tot slot was de leeftijd van Reijnen een belangrijke overweging in zijn aanstelling, zo stelt Slot. "Hij is een heel talentvolle trainer, en dat zochten we ook in combinatie met de ervaring die we met John de Wolf, Sipke Hulshoff en ikzelf ook hebben."

"We zochten iemand die jong is en ook de aansluiting met kleedkamer makkelijk kan vinden, dus wat mij betreft allemaal vinkjes die gezet zijn", besluit Slot.