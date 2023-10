Slot baart opzien aan zijlijn: ‘Dit had ik nog nooit gedaan, maar was nodig’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 10:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 10:02

Arne Slot is erg tevreden over de prestatie van zijn ploeg in de Champions League. Woensdagavond bleek Feyenoord in De Kuip met 3-1 te sterk voor Lazio en de oefenmeester deed er tegen het einde van de wedstrijd alles aan om zijn ploeg te blijven motiveren. Journalist Martijn Krabbendam zag een light-versie van Diego Simeone langs de zijlijn staan, zo liet hij weten op de persconferentie na afloop van de zege.

Slot gaf in gesprek met Ziggo Sport al aan dat hij onder de indruk was van zijn elftal. “Maar zo heel veel week het nou ook weer niet af van Atlético. Al is er één belangrijk verschil: het resultaat.”

Tijdens de wedstrijd kon Slot door de spanning overigens nog niet genieten van het spel van Feyenoord. “Ik weet ook dat elk moment de wedstrijd kan omdraaien. Dat zag je ook na de 3-1, want ze hebben daarna nog twee goede kansen gehad.”

“Ik vond het overigens een heel slappe pingel, het zou weleens lekker zijn als wij licht geraakt worden en ook eens een strafschop krijgen; zeg ik met wat cynisme”, vervolgde Slot. Op de persconferentie werd de trainer gevraagd naar zijn gebaren langs de kant in de slotfase.

“Of ik nou als een Simeone het publiek aan het opjutten was? Haha nou, dat was dan wel de light-versie”, lachte Slot. “Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik er bij een 3-1 tussenstand niet heel gerust op was en dat de energie niet meer van mijn elftal afspatte.”

“Dus de enige manier om de energie weer in het elftal te krijgen was op dat moment in mijn ogen de hulp van het publiek. Ik heb dat nooit eerder gedaan, maar ik vond het een dusdanig belangrijk moment dat ik het wel een keer deed.”

“Misschien voelde ik dat het nodig was”, besloot Slot. “En je leert ook gedurende de jaren, hè! Dus als je drie weken geleden Simeone hebt gezien die dat helemaal orkestreert, dan probeer je daar als trainer zelf ook van te leren.”