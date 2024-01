‘Sleutelspeler uit succesformatie Leverkusen verschijnt op lijstje bij United’

Manchester United houdt de verrichtingen van Odilon Kossounou in de gaten, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport. De 23-jarige centrumverdediger van Bayer Leverkusen is geen topprioriteit, maar kan dat komende zomer wel worden. Kossounou is een van de sleutelspelers binnen de huidige succesformatie van Leverkusen.

Florian Plettenberg, verslaggever bij Sky Sport, weet donderdagavond te melden dat Kossounou op een 'uitgebreide lijst' staat bij United. Aanleiding is zijn ijzersterke seizoen tot dusver bij de trotse koploper van de Bundesliga.

Kossounou, die momenteel met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup, stond deze jaargang in veertien van zijn vijftien Bundesliga-optredens in de basis bij Leverkusen. Slechts twee keer werd hij door Alonso vroegtijdig naar de kant gehaald.

Volgens Plettenberg wordt Kossounou beschouwd als een sleutelspeler voor de Spaanse succescoach. Het contract van de Ivoriaan, die een geschatte marktwaarde heeft van zo'n 35 miljoen euro, loopt nog door tot medio 2026.

Kossounou begon in de jeugd bij ASEC Mimosas in zijn geboorteland Ivoorkust, alvorens hij in 2017 werd opgepikt door Hammarby IF. In dienst van de Zweedse club kwam de mandekker tot negen wedstrijden. In de zomer van 2019 maakte hij voor een slordige vier miljoen euro de overstap naar Club Brugge.

In de Belgische Pro League ontwikkelde Kossounou zich dusdanig dat Leverkusen tweeënhalf jaar geleden liefst 23 miljoen euro over had voor zijn diensten. Sindsdien kwam hij tot 88 officiële wedstrijden in Duitse dienst, waarin hij eenmaal scoorde en drie keer aangever was.

Waar Kossounou bij Leverkusen een vaste waarde is, geldt dat niet bij de nationale ploeg. Tijdens de eerste twee wedstrijden op de Afrika Cup bleef hij negentig minuten op de bank. Ivoorkust verloor donderdagavond met 1-0 van Nigeria na het eerste groepsduel met 2-0 te hebben gewonnen van Guinee-Bissau.

