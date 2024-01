Slechts 2 spelers hebben hun waarde sinds begin 2022 meer zien dalen dan Sancho

Jadon Sancho keerde afgelopen donderdag op huurbasis terug bij Borussia Dortmund. Met veel bombarie lijfde Manchester United hem in de zomer van 2021 in. The Red Devils betaalden destijds 85 miljoen euro om de 23-voudig international los te weken bij Dortmund. Opvallend genoeg hebben slechts twee spelers hun marktwaarde de afgelopen twee jaar meer zien dalen dan Sancho.

In Manchester wist Sancho uiteindelijk nooit zijn stempel te drukken. Dit seizoen volgde zijn dieptepunt bij the Mancunians nadat hij botste met Erik ten Hag. De Nederlandse manager zei dat Sancho niet genoeg trainingsarbeid leverde. In een reactie op sociale media betichtte de 23-jarige aanvaller Ten Hag vervolgens van ‘het verspreiden van leugens'. Omdat hij zijn excuses niet aanbood, was hij niet meer welkom bij de club.

De verbannen Sancho zag daarom het meeste heil in een terugkeer naar Dortmund, waar hij tussen 2017 en 2021 furore maakte. Terug op het oude nest ziet hij de meeste kansen om zijn carrière weer nieuw leven in te blazen.

Sinds januari 2022 is de marktwaarde van Sancho naar verluidt enorm gedaald. Volgens een lijst, die samengesteld is door Football Transfers, is Sancho nu zelfs 55 miljoen euro minder waard.

De marktwaarde van Sancho werd begin 2022 nog geschat op 87 miljoen euro. Ruim twee jaar later vertegenwoordigt hij nog slechts een waarde van 31,6 miljoen. In de top tien zagen alleen Mason Greenwood (Manchester United) en Romelu Lukaku (Chelsea, gehuurd door AS Roma) hun marktwaarde de afgelopen twee jaar nog meer dalen dan Sancho.

Bij Greenwood (momenteel 17,2 miljoen) gaat het om een daling van 58 miljoen euro. Bij Lukaku (momenteel 36,4 miljoen) zelfs om een vermindering van 66 miljoen. Greenwood werd als speler van Manchester United in januari 2022 gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Harriet Robson. Ruim anderhalf jaar later maakte hij op huurbasis bij Getafe zijn rentree op de voetbalvelden.

De top tien wordt gecompleteerd door Casemiro (Manchester United), Jack Grealish (Manchester City), David Alaba (Real Madrid), Harry Maguire (Manchester United), Memphis Depay (Atlético Madrid), Heung-min Son (Tottenham Hotspur) en Thibaut Courtois (Real Madrid).

The biggest losers in value over the past two years... Jadon Sancho's market value ?? pic.twitter.com/alybF3JP5k — Football Transfers (@Transfersdotcom) January 12, 2024

