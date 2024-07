Slechts één detail scheidt René Hake van een overstap van Go Ahead Eagles naar Manchester United

René Hake is hard op weg naar Manchester United. Volgens de NOS staat Hake op het punt zijn vertrek bij Go Ahead Eagles kenbaar te maken. Alleen een mail van United aan het adres van Kowet, inzake de afkoopsom, scheidt zijn definitieve overstap.

Donderdag pakte Fabrizio Romano groots uit met het nieuws dat Hake zich zou gaan toevoegen aan Erik ten Hags staf bij Manchester United. Samen met Ruud van Nistelrooij zal hij een hernieuwde technische staf vormen.

De technische staf van the Mancunians is aan de nodige veranderingen onderhevig. Tegenover de waarschijnlijke komst van Hake en Van Nistelrooij staat het vertrek van first team coach Benni McCarthy.

McCarthy verruilt een plekje in de staf van Ten Hag voor een mogelijk nieuw trainersavontuur, zo meldde journalist Andy Mitten donderdag namens The Athletic. Zijn contract liep aan het eind van de maand af en wordt dus niet verlengd.

De toekomst van huidige assistenten Mitchell van der Gaag en Steve McClaren is tevens onzeker. Volgens The Athletic is het vooral niet ondenkbaar dat de Nederlander vertrekt. De 52-jarige Van der Gaag heeft ambities en zou graag weer eens een hoofdtraineravontuur aangaan.

Hake, die Ten Hag kent uit zijn tijd bij FC Twente, was sinds 2022 de trainer bij Go Ahead Eagles. Hij loodste die ploeg afgelopen seizoen op puike wijze naar Europees voetbal. In de play-offsfinale was hij met zijn ploeg te sterk voor een van zijn voormalig werkgevers, FC Utrecht.

Volgens het Algemeen Dagblad ontvangt Go Ahead Eagles ‘een paar ton’ voor zijn trainer. In Deventer zal men vlug op zoek moeten gaan naar een nieuwe trainer. Op 25 juli en 2 augustus treedt de ploeg in het Europese tweeluik aan tegen het Noorse SK Brann.