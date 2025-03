Slecht nieuws voor supporters die topper tussen Ajax en AZ willen bezoeken

Het treinverkeer in de Randstad ondervindt zondag flinke hinder door defecte sporen. Eén en ander heeft wellicht negatieve gevolgen voor supporters van Ajax en AZ die afreizen naar de Johan Cruijff ArenA. De topper in de Eredivisie begint om 16:45.

De NS meldde zondagochtend dat er 'op meerdere trajecten minder tot veel minder treinen' worden ingezet in de Randstad. ''Dit duurt tenminste tot 18:00 uur, maar ook na 18:00 uur kunt u nog hinder verwachten in de treindienst'', wordt daar veelzeggend aan toegevoegd.

De problemen op het spoor zijn er met name vlakbij Amsterdam. ProRail maakt wereldkundig dat er 'beduidend minder' treinen rijden ten zuiden van de hoofdstad en tussen Utrecht en Amsterdam. Er wordt met man en macht gewerkt aan een snelle oplossing.

Ajax richt zich via X tot de supporters die van plan zijn om naar Amsterdam af te reizen voor de kraker tegen AZ, en geeft tevens het advies om de website van de NS goed in de gaten te houden.

''Vanwege meerdere defecte sporen rijden er in de Randstad op meerdere trajecten minder tot veel minder treinen. Dit duurt tenminste tot 18:00 uur, maar ook na 18:00 uur kan je nog hinder verwachten'', krijgt de Ajax-aanhang als advies mee.

Ajax staat bij winst weer acht punten boven nummer twee PSV, dat zaterdag eenvoudig met 0-3 won bij RKC Waalwijk. De Alkmaarders wonnen eerder dit seizoen met 2-1 van de koploper.

Beide clubs werden donderdag uitgeschakeld in de achtste finale van de Europa League. Ajax was niet opgewassen tegen Eintracht Frankfurt, terwijl AZ klaar is in Europa na de 3-1 nederlaag tegen Tottenham Hotspur.