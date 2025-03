Slecht nieuws voor speler van PSV: 'De topclubs zijn voor hem afgehaakt'

PSV won zaterdag eindelijk weer eens in de Eredivisie, maar het ging tegen sc Heerenveen (2-1) zeker niet vanzelf. Na afloop klinken kritische geluiden van de analisten in De Eretribune op ESPN.

PSV kwam in de slotfase in de problemen, toen Olivier Boscagli zich door de benen liet spelen door Levi Smans. De middenvelder van Heerenveen bracht de spanning terug in de wedstrijd door overtuigend binnen te schieten. Het zwakke verdedigende moment van Boscagli baart Tommie van der Leegte zorgen. "Clubs zien dit natuurlijk ook", aldus de oud-middenvelder van PSV.

"Opbouwend is hij geweldig, alleen als je op deze manier gaat verdedigen in de Premier League, dan zit je na twee weken op de bank", vervolgt Van der Leegte. Vorig seizoen kende Boscagli veel minder problemen in de Eredivisie. "Hij heeft een geweldig jaar gehad bij PSV, maar toen stond PSV niet onder druk. Als dat wel het geval is, dan zie je ook zijn tekortkomingen. Dan wordt het denk ik wel moeilijk bij een topclub. Die komen sowieso niet meer voor hem denk ik."

Boscagli stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar Van der Leegte denkt dat de Monegask het ook daar moeilijk zou krijgen. "Als je bij een middenmoter in het buitenland zit dan sta je ook weleens onder druk. Dan krijgt hij het toch zwaar denk ik, in Engeland zeker."

Mario Been, die ook aanwezig is, denkt dat Boscagli uitstekend zou functioneren in een vijfmansdefensie. "Boscagli als middelste man met twee echte mandekkers om hem heen. Dan komt zijn voetballende gedeelte enorm aan bod. Zijn passing van achteruit is heel goed. Vandaag had hij ook weer een paar heerlijke ballen tussen de linies door. Alleen als je naar het verdedigende kijkt, dan vind ik dat hij enorm tekortkomt."