Slecht nieuws voor Slot: vaste basisspeler Feyenoord ontbreekt tegen Volendam

Woensdag, 6 december 2023 om 15:13 • Wessel Antes

Feyenoord moet het donderdagavond in het thuisduel met FC Volendam doen zonder linksback Quilindschy Hartman, zo laat de club zelf weten via de officiële kanalen. De 22-jarige Oranje-international heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan zijn botsing met PSV-verdediger Jordan Teze tijdens de verloren topper (1-2) in De Kuip afgelopen zondag.

De regerend landskampioen laat weten dat ook Bart Nieuwkoop en Alireza Jahanbakhsh nog niet inzetbaar zijn voor trainer Arne Slot. Nieuwkoop viel geblesseerd uit tijdens de gewonnen stadsderby bij Excelsior (2-4), terwijl Jahanbakhsh geblesseerd terugkeerde van een interlandperiode met Iran.

Hartman moest de wedstrijd tegen PSV in de rust staken, als gevolg van een lelijke botsing met Teze halverwege de eerste helft. De verdediger van de Eindhovenaren liet zich direct na het bewuste moment al vervangen en is donderdag eveneens niet beschikbaar, wanneer de koploper het in eigen huis opneemt tegen sc Heerenveen.

Via Instagram reageerde Hartman kort op zijn botsing met Teze. “Ik baal dat ik niet verder kon spelen vanmiddag. Ik voelde mij redelijk prima, alleen ik had het gevoel dat ik ineens in het veld stond in minuut 25. Ik kon me niets herinneren van wat ervoor gebeurd was. Daarna moest ik eraf. Maar het gaat goed, buiten wat pijn aan m'n hoofd.”

Omdat Hartman boze reacties kreeg van PSV-supporters, die van mening waren dat hij zich tot Teze had moeten richten, voelde de Zwijndrechter zich genoodzaakt zich opnieuw te melden. “Het eerste wat ik heb gedaan is uiteraard Teze een berichtje sturen nadat ik hem in het stadion al gesproken had en hem mijn excuses had aangeboden. Maar dat weet de buitenwereld helaas niet.”

Vervanger

Marcos López lijkt de meest logische vervanger van Hartman voor de wedstrijd tegen Volendam. De 24-jarige Peruviaans international kwam afgelopen zondag al 45 minuten in actie tegen PSV. In totaal speelde López dit seizoen pas 131 officiële speelminuten, verdeeld over 5 optredens.

De medische update van Feyenoord betekent hoogstwaarschijnlijk dat Yankuba Minteh en Ayase Ueda wel tot de wedstrijdselectie van Slot behoren. Over het aanvallende duo wordt namelijk niets geschreven. RTV Rijnmond meldde maandag nog dat beiden een twijfelgeval waren voor het thuisduel van donderdag.