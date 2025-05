Slecht nieuws voor Real Madrid: Jude Bellingham moet binnenkort operatie ondergaan

Alles wijst erop dat Jude Bellingham deze zomer een operatie aan zijn schouder zal ondergaan. Dat meldt Marca. De 21-jarige aanvallende middenvelder kampt al langere tijd met schouderproblemen, en de hoop is dat die middels een operatie worden opgelost.

Al in zijn periode bij Borussia Dortmund, waar hij van 2020 tot 2023 speelde, had Bellingham regelmatig last van zijn schouder. Eind 2023, toen hij inmiddels bij Real Madrid speelde, werden de problemen erger.

Zijn schouder raakte destijds ontwricht tijdens de wedstrijd tegen Rayo Vallecano. Daardoor stond de Engelsman enkele weken aan de kant.

Bellingham speelt sindsdien met extra bescherming, om te voorkomen dat hij te veel last ondervindt van die blessure. Komende zomer moet daar dankzij een operatie verandering in komen.

Er is voor gekozen om de operatie niet nu al uit te voeren, omdat Bellingham met Real Madrid nog altijd kans maakt op de landstitel in Spanje. Met nog vier duels te gaan heeft de nummer twee een afstand van vier punten op koploper FC Barcelona, en zondag treffen beide clubs elkaar.

Bellingham is dit seizoen andermaal van grote waarde voor Real Madrid. In 48 officiële duels was hij tot dusver goed voor 13 goals en 14 assists.

Wanneer de rechtspoot precies onder het mes zal gaan, is niet bekend. Doet hij het vlak nadat LaLiga is afgelopen, dan mist hij hoogstwaarschijnlijk het WK voor clubs, dat plaatsvindt van medio juni tot medio juli. Doet hij het na dat toernooi, dan is er een kans dat hij het begin van het volgende seizoen mist.