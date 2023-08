Slecht nieuws voor Oranje? Memphis scoort, maar gaat geblesseerd van veld

Maandag, 28 augustus 2023 om 22:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:42

Memphis Depay is maandagavond geblesseerd uitgevallen bij Atlético Madrid. De 29-jarige aanvaller van los Rojiblancos tekende in het uitduel met Rayo Vallecano voor de 0-2 in de zestiende minuut, maar moest zich tien minuten voor rust laten vervangen door Álvaro Morata wegens een blessure. Het is onduidelijk hoe ernstig de blessure van de Oranje-international is.

Mario Hermoso stuurde Saúl Ñíguez diep en laatstgenoemde bediende Memphis op maat bij de eerste paal. De Nederlandse aanvaller hoefde na ruim een kwartier spelen alleen maar tegen de bal te lopen om te scoren: 0-2. Even daarvoor had Antoine Griezmann de score al geopend na een assist van Rodrigo de Paul. Laatstgenoemde was ook de man van de beslissende pass bij de 0-3, die gemaakt werd door Nahuel Molina.

De derde treffer viel nog geen minuut nadat Memphis het veld had verlaten en werd vervangen door Morata. De Nederlandse aanvalsleider kon zelfstandig van het veld lopen. Het lijkt om een spierblessure te gaan, al is niet duidelijk wat de kwetsuur precies is. Memphis miste sinds zijn komst bij Atlético tien wedstrijden wegens een spier- en kuitblessure. Het is slecht nieuws voor bondscoach Ronald Koeman, die Memphis wellicht moet missen de komende interlandperiode. Oranje neemt het dan op tegen Griekenland (thuis) en Ierland (uit) in de EK-kwalificatiereeks.