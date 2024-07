Slecht nieuws voor De Ligt? Manchester United informeert bij Duits international Jonathan Tah

Het is afwachten of Matthijs de Ligt daadwerkelijk gaat tekenen bij Manchester United. Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport meldt maandag namelijk dat de Engelse grootmacht in de afgelopen dagen heeft geïnformeerd naar Jonathan Tah, afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij kampioen en bekerwinnaar Bayer Leverkusen.

Plettenberg meldde kort voor de start van het EK dat Tah tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Bayern München. Zes weken later zijn er echter nog geen handtekeningen gezet, waardoor het nog maar de vraag is of Tah ook echt voor Bayern zal kiezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tah, die met Duitsland in de kwartfinale van het EK werd uitgeschakeld door de latere Europees kampioen Spanje, geniet momenteel van een welverdiende vakantie. De 28-jarige verdediger was afgelopen seizoen een van de pijlers onder het succes van Leverkusen, waardoor de interesse van onder meer Bayern op gang kwam.

De ploeg van trainer Xabi Alonso werd ongeslagen kampioen in de Bundesliga, terwijl ook de Duitse beker een prooi was voor Leverkusen. In de finale van de Europa League werd met 0-3 verloren van Atlanta.

Tah ligt nog een seizoen vast bij Leverkusen. De club moet hem eigenlijk deze zomer verkopen, wil het nog een transferbedrag overhouden. Anders kan de centrumverdediger vanaf januari volgend jaar gaan praten met geïnteresseerde clubs en een transfervrij vertrek realiseren voor de zomer van 2025.

De Ligt

De Ligt is reeds tot een persoonlijk akkoord gekomen met Manchester United, zo verzekerde devorige week. Er moet nu nog een deal worden gesloten met Bayern over de transfersom. De verwachting is datomgerekend 50 miljoen euro moeten neerleggen voor de Nederlander.

Plettenberg benadrukt op X dat een akkoord tussen alle betrokken partijen nog niet is gesloten. Een laatste en passende aanbieding van Manchester United op De Ligt ontbreekt namelijk nog. De Ligt zelf is momenteel op vakantie na het bereiken van de halve finale op het EK met Oranje.

Manager Erik ten Hag zoekt dringend naar verdedigende versterkingen. Raphaël Varane gaat verder bij Como en ook en Victor Lindelöf lijkt te mogen vertrekken, terwijl Willy Kambwala Old Trafford al gedag heeft gezegd. In de zoektocht naar versterkingen voor de achterhoede passeerden onder meer Jarrad Branthwaite en Leny Yoro de revue.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties