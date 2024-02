Slecht nieuws voor Bayern: aankoop van 30 miljoen euro voorlopig aan de kant

Opnieuw een flinke tegenvaller voor Bayern München: de Duitse club moet het de komende weken stellen zonder winteraankoop Sacha Boey. De Franse verdediger, die vorige maand voor dertig miljoen euro werd overgenomen van Galatasaray, heeft een hamstringblessure opgelopen.

Op de clubwebsite maakt Bayern melding van de blessure van Boey. “FC Bayern zal het de komende weken zonder Sacha Boey (23) moeten doen. De winteraankoop heeft een flinke scheur in zijn hamstring opgelopen. Dit is gebleken uit een onderzoek door de medische afdeling van FC Bayern.”

Vermoedelijk heeft Boey de blessure opgelopen tijdens een training. Afgelopen woensdag, in het met 1-0 verloren Champions League-duel met Lazio, zat hij de hele wedstrijd nog op de bank.

Boey kwam deze winter over van Galatasaray. Tot dusver speelde hij twee duels voor der Rekordmeister, beide in de Bundesliga. Tijdens één van die wedstrijden stond hij in de basis.

Boey is zeker niet de eerste speler van Bayern die in de lappenmand zit. Onder meer Alphonso Davies, Serge Gnabry en Kingsley Coman zijn ook enige tijd niet inzetbaar door een blessure.

De blessure van Boey is een nieuwe tegenvaller voor trainer Thomas Tuchel. De druk op hem is de afgelopen flink toegenomen, vanwege de teleurstellende prestaties.

In de Bundesliga staat Bayern momenteel tweede, op vijf punten van koploper Bayer Leverkusen. In de DFB-Pokal werd de club uitgeschakeld door FC Saarbrücken, dat actief is op het derde niveau, en in de achtste finales van de Champions League werd woensdag met 1-0 verloren van Lazio.

