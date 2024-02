Slecht nieuws voor Ajax: Steven Bergwijn voorlopig aan de kant

Steven Bergwijn is de komende weken niet inzetbaar, zo meldt ESPN. De aanvoerder van Ajax heeft tijdens de training een hamstringblessure opgelopen en moet enkele weken toekijken. De captain mist onder meer de dubbele ontmoeting met Bodø/Glimt in de Conference League.

Hoe ernstig de kwetsuur precies is wordt niet bekendgemaakt. ESPN meldt een afwezigheid van 'enkele weken'. De blessure, die woensdag is ontstaan tijdens de training, is donderdag aan het licht gekomen tijdens een scan.

Door de blessure moet Bergwijn de competitiewedstrijden tegen Heerenveen, NEC en AZ missen. Ook het Europese tweeluik met het Noorse Bodø/Glimt gaat voorbij aan de neus van de Oranje-international.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Bergwijn aan de kant staat met een blessure. Zo moest hij onder meer de wedstrijden tegen Feyenoord en PEC Zwolle en recentelijk tegen Heracles Almelo missen door kleine kwaaltjes.

Verwacht wordt dat de plek van Bergwijn de komende weken wordt ingenomen door Carlos Forbs. De buitenspeler mocht tegen Heracles ook starten en maakte toen de negentig minuten vol. Een andere optie is Ar'jany Martha.

Aanvoerdersband

De afwezigheid van Bergwijn zal opnieuw de vraag oproepen wie de aanvoerdersband moet dragen bij Ajax. Door de komst van de ervaren Jordan Henderson was dat onderwerp een gevoelig thema de afgelopen weken.

Eerder dit seizoen werd de band bij afwezigheid van Bergwijn gedragen door onder meer Steven Berghuis, Josip Sutalo en Jorrel Hato. Zondag tegen Heerenveen moet blijken of John van 't Schip afwijkt van zijn patroon.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties