Slagveld in de Grolsch Veste rond FC Twente - Hammarby IF resulteert in maandenlange gevangenisstraffen

Tien relschoppers van FC Twente hebben hun straf te horen gekregen naar aanleiding van de ongeregeldheden rond het thuisduel met Hammarby IF. Onder hen een oud-voorzitter van supportersvereniging Vak-P.

Het beeld staat bij velen nog op het netvlies gebrand. Een jaar geleden liep het na FC Twente - Hammarby IF in de voorronde van de Conference League volledig uit de hand op de hoofdtribune in de Grolsch Veste.

Supporters van de Zweedse club, die zich in de thuisvakken begaven, kregen rake klappen. Een van hen was er dusdanig slecht aan toe dat hij van geluk mag spreken dat hij het kan navertellen. Hij werd meters naar beneden geschopt en geslagen.

Woensdag stonden de FC Twente-supporters te recht in de rechtbank in Almelo. De mannen, afkomstig uit Almelo, Hengelo, Enschede en Denekamp, zijn duidelijk in beeld gebracht door de camera's in de Grolsch Veste.

"Er is een spoor van geweld getrokken", zei de politierechter. "Ondanks alle vragen op de zitting is de reden onduidelijk gebleven. Een enkeling had het over zoeken naar sensatie. Misschien is er ook geen legitieme reden voor te bedenken.”

Onder de veroordeelden, die allen hebben bekend, zit onder meer een oud-voorzitter van supportersvereniging Vak-P, een getraind kickboxer en een student. Vier mannen kregen een celstraf opgelegd van drie maanden.

De oud-voorzitter van Vak-P heeft een taakstraf opgelegd gekregen van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook werden er taakstraffen uitgedeeld van 240, 120 en 100 uur.

'Meer dood dan levend'

Volgende week staan opnieuw een groot aantal FC Twente-hooligans terecht. Zeven mannen die worden verdacht van zware mishandeling krijgen dan hun straf te horen. De officier van justitie heeft 4,5 maand cel geëist tegen hen.

De Zweedse Hammarby-fan die zij mishandelden was meer dood dan levend, zo bleek vorige week tijdens de zitting. De man kreeg een buis in zijn keel, zodat hij geïntubeerd kon worden. Later kreeg hij een hartstilstand. Die overleefde hij.

De man werd van de trap geschopt en belandde in de gracht tussen de FC Twente-fans. "Zonder dat buisje in zijn keel had hij niet meer geleefd", zei de officier van justitie. "Hoe heftig moet dat zijn? Ik vrees dat hij er veel slechter aan toe is dan wij kunnen vermoeden."