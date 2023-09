Slagvaardig PSV wil snel werk maken van volgende contractverlenging

Dinsdag, 26 september 2023 om 23:56 • Mart Oude Nijeweeme

PSV wil het contract van Johan Bakayoko verlengen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. De buitenspeler van PSV heeft nog een contract tot medio 2026, maar als het aan de technische leiding van de Eindhovenaren ligt komt daar minimaal een jaar bij. Doel is om Bakayoko straks voor een stevige prijs te kunnen verkopen bij belangstelling. De Belg verlengde zijn contract in februari ook al bij PSV.

Bakayoko stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van verschillende Premier League-clubs, maar besloot zich nog een seizoen door te ontwikkelen bij PSV, dat hem nu dus een opgewaardeerd contractaanbod gaat doen. Brenford meldde zich in de slotfase van de zomerwindow bij PSV met een bod van circa 40 miljoen euro inclusief bonussen, maar die stap zag de flankspeler zelf niet zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Doordat de Belgisch international PSV besloot trouw te blijven, kan hij nu een opgewaardeerd contractaanbod tegemoetzien, schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Met het nieuwe contract moet Bakayoko tot medio 2027 of 2028 vast komen te liggen in het Philips Stadion. Het is niet bekend wat het opgewaardeerde contract betekent voor het salaris van Bakayoko. De Belg behoort nog lang niet tot de grootverdieners bij PSV.

Bakayoko, die eerder al in de nadrukkelijke belangstelling stond van Paris Saint-Germain, greep vorig seizoen zijn kans toen Noni Madueke de overstap maakte van PSV naar Chelsea. Ook dit seizoen is de buitenspeler onder Bosz de onbetwiste nummer één op de rechtsbuitenpositie. Afgelopen weekend tegen Almere City begon hij voor het eerst op de bank. Tot op heden kwam Bakayoko tot 48 duels voor PSV, waarin hij goed was voor 7 goals en 10 assists.

Eerder op de dag maakte PSV al de contractverlenging van Ismael Saibari bekend. De 22-jarige middenvelder, die in het Philips Stadion nog tot medio 2025 vastlag, heeft dinsdagmiddag zijn handtekening onder het nieuwe en verbeterde contract gezet tot 2028. Van Saibari is bekend dat hij er financieel flink op vooruit gaat. De Marokkaans international staat op 40 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists.