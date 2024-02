Slachtoffer van basisplek Henderson is bekend; Sutalo keert terug in de basis

De opstelling van Ajax voor de topwedstrijd tegen PSV is bekend bij ESPN. Trainer John van ‘t Schip heeft zoals verwacht een basisplaats in huis voor Jordan Henderson, die gaat debuteren voor de Amsterdammers. Josip Sutalo is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen; net als Steven Bergwijn. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. Tristan Gooijer (rechts) en Devyne Rensch (links) bekleden de backposities, terwijl het hart van de verdediging wordt gevormd door Sutalo en Jorrel Hato. Sutalo keert terug in het elftal na een kuitblessure.

Op het middenveld is Benjamin Tahirovic het slachtoffer van de basisplaats van Henderson. De Engelsman wordt bijgestaan door Kenneth Taylor en nummer 10 Kristian Hlynsson. Voorin moet spits Brian Brobbey van bruikbare ballen worden voorzien door Steven Berghuis (rechts) en aanvoerder Bergwijn (links). Carlos Forbs, tegen Heracles Almelo nog basisspeler, verhuist naar de bank.

Ajax krijgt de kans om zaterdag de druk op AZ en FC Twente verder op te voeren. De Amsterdammers hebben het gat met de concurrenten uit Alkmaar en Enschede de laatste weken al flink weten te verkleinen. “Wij gaan de wedstrijd in om te winnen, dat is duidelijk”, vertelde Van ‘t Schip vrijdag op de persconferentie. "Dat we tegen een hele goede ploeg spelen en dat PSV favoriet is, is ook duidelijk.”

“Maar wij gaan het duel in met het idee om de wedstrijd te winnen en om de drie punten hier te houden”, aldus de strijdbare Van ‘t Schip. Eerder dit seizoen reisde Ajax als nummer 17 van de Eredivisie af naar Eindhoven voor de ontmoeting met PSV. De Eindhovenaren draaiden het na een uitstekende eerste helft van Ajax na rust volledig om: 5-2. Na dat duel nam Van ‘t Schip het stokje van interim-trainer Hedwiges Maduro over en is Ajax opgeklommen naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

