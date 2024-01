Slaande Fledderus smeekte RTV Noord om beelden niet uit te zenden

Verslaggever Stefan Bleeker is in de podcast De Koffiecorner van RTV Noord uitgebreid ingegaan op het slaanincident van Mark-Jan Fledderus. De voormalig technisch directeur van FC Groningen deelde bij zijn eerste amateurwedstrijd namens HSC een klap uit aan een tegenstander en gaat als gevolg daarvan diep door het stof.

Bleeker was zaterdag aanwezig bij het duel tussen HSC en het Friese ODV om het debuut van Fledderus vast te leggen op camera. De oud-middenvelder wist zich echter niet te beheersen en sloeg een tegenstander in het gezicht. De beelden daarvan gingen al snel het internet over, waarop Fledderus zijn conclusies trok en meteen besloot te stoppen als amateurvoetballer.

Mark-Jan Fledderus stopt als amateurvoetballer. Hij leidde vierdeklasser HSC in Sappemeer zaterdag naar de overwinning, maar gaf een tegenstander van het Friese ODV een klap in het gezicht. Lees meer via de link in onze bio. #rtvnoord pic.twitter.com/2B8SwKYij2 — RTV Noord Sport (@RTVNoordSport) January 29, 2024

"Ik was daar om de terugkeer van Fledderus vast te leggen", aldus Bleeker. "Om te laten zien wat daar gebeurt. Als hij een wereldgoal maakt, laten we dat ook zien. Waarom zijn we daar? Omdat we zijn uitgenodigd en omdat we een leuke reportage willen maken."

Bleeker kreeg toestemming om in de kleedkamer te filmen en Fledderus negentig minuten lang te volgen. "Je probeert daar iets leuks en positiefs van te maken, maar als journalist zou ik totaal ongeloofwaardig zijn als ik dat (de klap, red.) niet zou uitzenden. Het is gewoon iets dat gebeurt."

Fledderus verzocht om de beelden niet uit te zenden. "Hij was nogal verbolgen dat ik die beelden ging uitzenden", aldus Bleeker. "'Zielig mannetje', dit en dat. Dat zei hij tegen mij. Dat is misschien wel een beetje een probleem van hem. Dat hij niet begrijpt dat je daar bent om alles te registreren."

Fledderus werd gestrikt voor een terugkeer als voetballer door voormalig algemeen directeur van FC Groningen Hans Nijland, die voorzitter is van HSC. "Nijland verzocht om de nadruk niet op die klap te leggen", vertelt Bleeker. "Maar hij weet ook wel hoe het werkt. Fledderus was helemaal verbolgen."

Bleeker merkt op dat Fledderus na afloop van de wedstrijd wel een keurige reactie aflegde waarin hij schuld bekende. "Hij bood zijn excuses aan en gaf aan dat hem dat niet had mogen overkomen, maar een dag later hadden we weer contact en riep hij allemaal gekke dingen."

"Hij appte met het verzoek of ik die beelden niet wilde uitzenden, maar zo werkt het niet. Ik heb hem toen gebeld om het waarom uit te leggen. Nou, dat was niet het meest gezellige gesprek. Dat is prima, dat kan. Maar het zegt mij wel wat over hoe hij in elkaar zit."

